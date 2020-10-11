«Дары» тундры

Как всё начиналось

Напомним, «Живой Север» — экологический проект, родившийся благодаря сообществу норильских туристов, тундровиков, любителей отдыха на природе, эковолонтёров и предпринимателей из сферы туристического бизнеса. Всех их объединила одна идея — сделать берега ближайших к городу рек и озёр вновь девственно чистыми. И пробный шар в этой экологической истории оказался более чем удачным. Недавно проект «Живой Север» закрыл полевой сезон — выходить на воду стало небезопасно. Результатами работы и планами с «Заполярной Правдой» поделился Александр Евлаш, технический руководитель проекта:

– Я занимаюсь заброской людей на Ламу и в другие места, и меня сильно раздражает, что куда ни ступишь, – даже в самых отдалённых уголках тундры, — везде есть бытовой мусор. Некоторые люди специально приезжают в Норильск, чтобы посетить заповедные места, а там, оказывается, всё завалено. Бывает стыдно за норильчан. Поэтому я сам регулярно навожу порядок. Вот, с Еленой Дудченко, руководителем проекта, обсудили эту тему и решили устроить массовую уборку. Причём многие туристы готовы были помочь. Мы разработали проект, собрали единомышленников и за лето успели сделать очень многое. Изначально планировали вывезти за сезон три тонны мусора, а получилось около 12. Причём добрая половина из этого — бутылки из–под спиртного. Казалось бы, ну что сложного — положи в лодку пустую тару и отвези в город. Ан нет, всё по кустам разбросано, в лучшем случае в одну кучу под деревом свалено. Немало мы находили и брошенных сетей, штук 90 собрали – и вдоль берега, и в воде. Только представьте, сколько в них рыбы погибло!.. К сожалению, не все тундровики поддерживают нашу инициативу. Вот был случай. Мы собираем мусор, а рядом люди рыбачат. Интересуются, чем мы занимаемся. Объясняем. А рядом с местом, где они обосновались, — мешки с мусором. Мы просим: «Заберите с собой. У нас лодка уже полная». А те возмущаются: «Почему мы должны за кем–то убирать?!» А то, что они буквально посреди помойки сидят, их не беспокоит.

Ванну принять не желаете?

За летний сезон «Живой Север» организовал 18 забросок волонтёров как в близлежащие районы, так и на отдалённые территории, километров за сто от Норильска, например, на озеро Капчук. Это оказалось весьма дорогостоящим предприятием.

– За время поездок мы сожгли около 10 тонн топлива, так что мусор у нас «золотой», — рассказывает Александр Евлаш. — Особенно удивило, что его очень много оказалось на озере Капчук. Хотя оно далеко, и попасть туда довольно сложно. Надо либо топать с Ламы пешком, через узкий перешеек, – там метров 400, – но сначала в горы, а потом вниз. Либо идти на катере с воздушной подушкой. На обычной лодке туда трудно добраться. К слову, в прошлые годы волонтёры там уже несколько раз убирались. Тем не менее наша группа в семь человек буквально за полдня насобирала целую кучу мешков. Но апофеозом поездки стала неожиданная находка – старая советская чугунная ванна. Она лежала на берегу уже полностью забитая топляком. Четыре человека попытались сдвинуть её с места, но не смогли. Как она туда попала? Тут только один вариант — вертолётом. Для катера и снегохода она слишком тяжёлая. В вездеход не влезет. Но главный вопрос: «Зачем?!» Кому понадобилось везти ванну в тундру?! Есть пара версий. Либо в ней рыбу солили, либо это использовали как чан для мытья. Я такие видел пару раз на Пясине. Туда заливается вода, под ёмкостью разводится костер — можно мыться даже зимой. В общем, ванну нам вывезти не удалось. Может, в следующем году придумаем, как её разломать и доставить в город.

«Рояль в кустах»

Ещё одной примечательной находкой для привыкших к пустым бутылкам и ржавым бочкам волонтёров стал старый компьютерный монитор, он, словно «рояль в кустах», спокойно лежал на берегу речки Катылар, что в 50 километрах от города. При этом ни одного балка поблизости не было. Кто и зачем когда–то отвёз это чудо техники в тундру, тоже осталось загадкой. Зато у волонтёров получилась неплохая фотосессия с этим «арт–объектом».

– Конечно, такие находки удивительны, но безобидны. В тундре самую большую угрозу представляют стеклянные бутылки, — поясняет Александр. — Битое стекло водой и камнями перетирается в цветную гальку, а вот целая тара пожароопасна, особенно если в неё вода попала. В полярный день северное солнце светит постоянно, а вода в бутылке работает как линза — отсюда и возгорания. Поэтому мы старались такой мусор вывезти в первую очередь, грузили в лодку по максимуму — до 700 килограммов.

Документик имеется?

Собрать и привезти мусор в город — одно дело, а вот правильно его утилизировать — совсем другое. Просто свалить его в ближайший бак волонтёры не имеют права. Нужно заключить договор с региональным оператором, приобрести баки, рассортировать собранное по типу отходов. Но участники «Живого Севера» и с этим справились.

– Нам повезло. Баки, которые от нас требовал регоператор, нам просто подарили, узнав, что мы занимаемся благим делом, — отмечает Александр Евлаш. — Да, проект реализуется на грантовые средства, но они ограничены. И мы рады любой помощи.

Эти баки мы установили возле моста через Норилку, со стороны Талнаха, где обычно спускают на воду лодки. И, кстати, мы заметили, что люди начали туда выбрасывать мусор, привезённый после отдыха с Ламы. Причём таких людей оказалось довольно много. Изначально мы договаривались с «РостТехом» о том, что они будут освобождать баки раз в неделю, а нам пришлось несколько раз дополнительно вызывать работников, потому что ёмкости быстро переполнялись. Кстати, некоторые горожане, которые не имели к проекту никакого отношения, тоже начали вывозить мусор из тундры целыми мешками...

А вот с сортировкой нам пришлось повозиться. Оказалось, что регоператор может вывезти на свалку не весь мусор, а только бытовой. Пришлось его перебирать. Под металл, старые автомобильные шины и тому подобное заказывали отдельную машину и брали специальный пропуск на свалку. С цветным металлом — в основном это касается разобранных лодок — своя песня. Мы нашли людей, которые занимаются приёмом лома, и условились, что они его сами забирают. Если стоимость лома перекрывает их услуги по вывозу, мы им ничего не платим, если нет, то доплачиваем. В результате запчасти от лодок они убрали, нам пришлось заплатить им всего 700 рублей.

Чистим дальше

Хотя полевой сезон у эковолонтёров уже завершён, в этом году «Живой Север» планирует ещё несколько зимних вылазок, в основном за собранным, но так и не вывезенным с берегов водоёмов мусором.

– Это нужно сделать до конца года, — делится Александр. — Мы собрали его очень много, причём не только бытового, но и габаритного — старые снегоходные сани, бочки из–под топлива и тонны стекла. Складировали его на трёх основных точках — на реке Талой, озёрах Мелком и Глубоком. Места выбирали на возвышенностях, чтобы мусор зимой не засыпало снегом, и весь этот хлам можно было забрать. Эти временные свалки мы отметили на GPS. Поэтому найдём их без проблем. Как только позволит погода, возьмём небольшой вездеходик или несколько снегоходов с нартами и освободим от всего этого природу.

Проект «Живой Север» оказался очень нужным, и волонтёры планируют продолжить работу и в следующем году. Но уже более основательно. Они собираются организовать стационарный лагерь, чтобы группы добровольцев приезжали на смены по несколько дней, — это поможет сократить расходы на топливо и расширить зону действия волонтёрского десанта. А если удастся получить ещё один грант на очистку тундры, то волонтёров ждёт активное, жаркое лето.