Давайте знакомиться

– Вы коренной норильчанин?

– Да. Я родился в Норильске и все свои 43 года здесь прожил. И сегодня, кстати, планов сорваться на материк нет. Образование получал в Москве — в Академии народного хозяйства и государственной службы.

– До службы в администрации города Норильска кем работали?

– Служил в правоохранительных органах. Стаж — 9 лет. В уголовно–исполнительной системе, после — в налоговой полиции, ещё в Госнаркоконтроле. А когда началась реформа МВД, получил предложение работать в администрации Талнаха заместителем начальника отдела городского хозяйства. Согласился ещё и потому, что 30 лет в рудной столице прожил. В ведении нашего подразделения было наведение порядка, вывоз мусора, благоустройство района, в общем, все хозяйственные дела.

На днях проехался по Талнаху и увидел на автобусных остановках указатели, которые ставились ещё при мне. Помню, тогда собрал местных предпринимателей и предложил вместе проработать вопрос, чтобы на всех остановочных пунктах они были.

Да, эта отрасль не простая, всегда есть недовольные и жалующиеся. Вывоз снега, уборка мусора, ремонт фасадов, много чего... Но мы старались на всё оперативно реагировать и

исправлять.

Параллельно был председателем избирательной комиссии города Норильска, взаимодействовал со всеми управлениями. И в 2009 году меня пригласили занять должность руководителя аппарата администрации. Это был, безусловно, рост, но страхов не было. Я считаю, что ко всему нужно быть готовым. Тем более всё новое — это всегда интересно.

– Что тогда входило в ваши обязанности?



– Главным в моих обязанностях стало работать с обращениями граждан. Я всегда требовал, чтобы в нашем отделе не было пустых «отписок». И мы одними из первых в Красноярском крае внедрили электронные обращения на сайте главы города. Чтобы эта услуга стала популярной, мы для себя поставили срок пять дней на обработку запроса. И сейчас больше всего обращений поступает именно в электронной форме. На сайте заполняешь форму, пишешь суть проблемы, и тут же заявление регистрируется и поступает в нужный отдел. А сейчас я завёл специальный электронный адрес, чтобы обращение дублировалось и лично мне. Мне нужно понимать, что сегодня волнует норильчан. И чаще всего наш сайт посещают, когда в Норильске сложные метеоусловия, летом небольшое затишье. Кстати, мы планируем его обновить, хочется, чтобы сайт был более мультимедийным и понятным.

– А с чем чаще всего в муниципалитет обращаются горожане?

– За месяц поступает две с половиной тысячи официальных обращений. Они абсолютно разные, мы их делим по тематикам — социальная политика, городское хозяйство, жилищно–коммунальные услуги, переселение, улучшение жилищных условий и так далее.Мало кто знает, например, что в начале пандемии, когда россиян вывозили из других стран, норильчане в их числе тоже были. Мы работали с консульствами, составляли списки, вывозили людей. А когда по прибытию в Россию их на две недели направляли в новосибирский обсерватор, они нам тоже писали. Сообщали, что там отсутствует Wi–Fi, просили решить вопрос. Что вы думаете? Мы звонили в Новосибирск, договаривались, обеспечивали связь.

– Вы ожидали, что именно вас предложат в качестве исполняющего полномочия главы Норильска?

– Нет. Но в мои должностные обязанности входили работа с региональными и федеральными органами власти, решение общих вопросов администрации города. Возможно, поэтому Ринат Ахметчин рекомендовал мою кандидатуру, а депутаты Норильского городского Совета его выбор поддержали. Также важно, что и в администрации губернатора это решение одобрили.

– В Норильске, а в последнее время и за его пределами, сложилось мнение, что главу нашего города не выбирают, а назначают из структур градообразующего предприятия...

– Значение комбината для города действительно большое. Но я ведь не работал в компании, а значит, назначение градоначальника из структур «Норникеля» — не тенденция. Раньше глава города избирался на прямых выборах. После принятия поправок в Конституцию органы местного самоуправления будут находиться в единой структуре с региональными и федеральными органами власти. И это правильно. Когда развалился Советский Союз, пропали и идеологемы. И никто не знал, что делать, особенно в небольших городах. Тогда начали обращаться к опыту других стран, преимущественно европейских. А Европа на уровне местного самоуправления живёт по хартии. Наша страна к ней присоединилась и её ратифицировала. Но там очень много подводных камней, и в законодательстве началась чехарда. Поэтому на местном уровне в течение нескольких лет были постоянные изменения. То глава у нас избирался, то назначался по конкурсу. Но после референдума, повторюсь, местное управление будет в составе общей власти на территории Российской Федерации.

– Когда будет назван новый глава Норильска?

– В соответствии с Уставом Норильский городской Совет депутатов в течение 6 месяцев должен провести конкурс на определение нового главы города. 28 июля на внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов заявление Рината Ахметчина об отставке было принято. Соответственно, в начале следующего года новый градоначальник должен приступить к работе. Сейчас глава города определяется по конкурсу, который проводит НГСД. Половина конкурсной комиссии — члены горсовета, вторая половина — краевые представители. Любой гражданин имеет возможность принять участие в этом конкурсе — составить свою программу социально–экономического развития территории, представить её и защитить.

– Вы будете подавать свою кандидатуру?

– Сейчас об этом говорить рано. В настоящий момент для меня главное полностью погрузиться в решение текущих задач, а их очень много.

– Кандидат обязательно должен быть партийным?

– Мне кажется, он не должен принадлежать к какой–нибудь партии. Я ведь тоже вышел из ЛДПР. Просто за мою кандидатуру должны были проголосовать депутаты нашего Совета, и я не хотел выпячивать свою партийную принадлежность. Это было бы неправильно. Глава города должен руководствоваться интересами всех граждан вне зависимости от их политических взглядов и партийной принадлежности. Поэтому сейчас я беспартийный.

– На что сделаете акцент, исполняя полномочия главы Норильска?

– Во–первых, надо стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Впереди массовое возвращение норильчан из отпусков. Нужно к этому подготовиться. Второе, нужно действительно хорошо подготовить все учебные заведения к новому учебному году. Ещё одна важная задача — подготовка к отопительному сезону. Необходимо выполнить все ремонтные работы, асфальтировку дорог. Плюс формирование бюджета. Нужно, чтобы он был в параметрах не хуже прошлогоднего, а этот год очень непростой.

– Как вы относитесь к критике?

– Спокойно. Когда есть конструктивная критика — это хорошо, помогает улучшать качество работы.

– Расскажите о своей семье.

– Вы только не обижайтесь, не то чтобы я что–то скрываю. Просто я очень люблю свою семью, поэтому защищаю её и оберегаю. Скажу только, что женат, есть дочь. Она школьница, год окончила с одной четвёркой, остальные все пятёрки.

– Вы строгий отец?

– Не знаю, скорее всего, да.

– А начальник строгий?

– Строгий.

– Вы любите Норильск?

– Люблю. Он мне многое дал. Я считаю, где родился — там и пригодился. Так должно быть.