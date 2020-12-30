Даже в период пандемии служба организации перевозок работала в плановом режиме

– За 11 месяцев 2020 года на материк были перевезены 196 071 человек, прилетели в Норильск — 199 578 человек, — рассказывает Елена Побережец, начальник службы организации перевозок аэропорта «Норильск». — Планируемый объём перевозок за декабрь на прилёт и на вылет — 34,5 тысячи человек. В общей сложности количество прилетевших за год в аэропорт «Норильск» и улетевших из него пассажиров составит 430 149 человек.

Снижение пассажиропотока стало наблюдаться с конца марта. В апреле и мае показатели по прилёту и вылету пассажиров существенно снизились, что объясняется серьёзными пандемическими ограничениями, которые были введены не только на территории края, но и в стране. Большинство норильчан предпочли не рисковать и остаться дома. А многим просто некуда было ехать из-за того, что многие страны закрыли свои границы, а курорты не принимали отдыхающих. Сейчас, в декабре, наблюдается рост показателей перевозок и он традиционный. Большинство северян стремятся во второй половине декабря воспользоваться отпусками, чтобы провести новогодние каникулы на материке. Как правило, в январе–феврале отдыхающие возвращаются в Норильск.

Новым приоритетным для служб аэропорта направлением, наряду со строгим соблюдением правил авиационной безопасности и выполнением требований безопасности полётов, стало обеспечение эпидемиологической безопасности как работников, так и пассажиров. Среди проводимых мероприятий: измерение температуры тела всех, кто входит в здание аэровокзала, оповещение по громкой связи о способах защиты от коронавируса и противопандемических правилах, информационные наклейки и стикеры, напоминающие о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски, пользоваться санитайзерами. Работники аэропорта взаимодействуютс пассажирами только в перчатках и масках, а при встрече прилетающих используют ещё и очки.

Пандемия не стала препятствием для технического оснащения аэропорта. В этом году здесь было установлено много нового оборудования, начиная от тепловизоров по всему периметру и на всех входах как со стороны перрона, так и со стороны привокзальной площади, заканчивая киоском для самостоятельного оформления посадочных талонов. За рабочим состоянием оборудования следят технические службы аэропорта, а также подрядные организации, отвечающие за его поверку.

– В этом году мы заключили договор с заводом-изготовителем оборудования для аэропортов, — говорит Елена Побережец. — В конце ноября сервисный инженер провёл экспертизу оборудования с составлением экспертного заключения и рекомендациями по обеспечению качественной и бесперебойной работы, начиная от стоек регистрации и взвешивающих, передающих конвейеров, заканчивая оборудованием по выдаче багажа пассажирам. Кстати, именно благодаря обновлению оборудования по выдаче багажа появилась возможность выдавать сумки и чемоданы пассажирам с двух рейсов одновременно.

Отдельное внимание в норильской воздушной гавани уделяют совершенствованию сервиса для маломобильных групп пассажиров. В аэропорту с нуля была организована группа по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. На пандусе появилась кнопка вызова, нажав на которую человек может вызвать работников аэропорта, которые окажут ему всю необходимую помощь — от входа в аэропорт до посадки в самолёт. Постоянный диалог с руководителями обществ инвалидов позволяет службе организации перевозок быть в курсе потребностей людей с инвалидностью. Правда, в 2020 году общение больше было в телефонном режиме. Для маломобильных пассажиров имеется несколько видов кресел-колясок. На одной его перевозят до трапа самолёта или поднимают по трапу в воздушное судно. Другая используется, если пассажир самостоятельно не может дойти до места в салоне самолёта. Такое кресло может проехать между рядами. Для пассажиров с ограниченными возможностями работает лифт, установлены специальные переговорные устройства, имеются индукционные системы для слабослышащих пассажиров.

— В этом году мы приобрели ещё два инвалидных кресла для маломобильных пассажиров, — поясняет Елена Побережец. — Эти кресла более удобные и прочные, а для нас это важно, поскольку пассажиры с ограниченными возможностями вынуждены регулярно летать на материк для получения лечения или прохождения реабилитации. Так, в 2016 году из нашего аэропорта вылетели и вернулись 2136 человек, в 2017-м их было чуть меньше — 1348, поскольку шла реконструкция взлётной полосы и летали в основном рейсы малой авиации, в 2018-м мы обслужили 1792 пассажиров, в 2019-м — 2109 человек.

До пандемии самая горячая пора у службы начиналась с двадцатых чисел апреля и продолжалась до двадцатых чисел июня. В это время северяне массово уезжали в отпуск, детей отправляли на отдых в летние лагеря и санатории, а также к бабушкам и дедушкам. Второй горячий период был связан с возвращением норильчан из отпусков и длился он с середины июля до середины октября. В эти периоды смены усиливались дополнительным персоналом. Елена Побережец поясняет, что назвать эту ситуацию стрессовой нельзя. Все службы готовы к этому и работают в штатном режиме.

В пиковые периоды в день через аэропорт проходят до 4,5 тысячи человек. При задержке рейсов по погоде количество пассажиров в аэропорту может увеличиться в разы. Чаще всего это происходит в конце мая и конце августа — начале сентября, когда на землю начинают опускаться туманы, в период ледохода и ледостава на Енисее. Что касается сильного ветра, то после завершения реконструкции его влияние на прилёт и вылет самолётов стало менее значительным. Даже когда закрыта дорога на Алыкель, самолёты прилетают и улетают. Когда погода благоприятствует, рейсы летят по расписанию и нет большого наплыва людей, то пассажиропоток может колебаться от 1,5 до 3,5 тысячи в день.

– В конце 90-х — начале 2000-х годов на Севере наблюдался рост числа вылетающих и прилетающих пассажиров, потом случилось снижение за счёт миграции населения из Норильска, — говорит Елена Побережец. — И только за последние несколько лет, хоть этот год, конечно, и не показательный, мы вышли на показатель в 500 тысяч пассажиров в год. Люди стали чаще летать на новогодние праздники на материк, многие делят отпуск и выезжают с территории два раза в год. Если возвращаться к теме непогоды, то сейчас, чтобы встретить Новый год в аэропорту, нужно быть особым счастливчиком. Расписание рейсов составлено таким образом, что почти все они улетают на материк в первой половине дня, и вероятность задержаться в новогоднюю ночь в аэропорту крайне мала.

Надеюсь, что в новом 2021 году мы вернёмся к пассажиропотоку в 500 тысяч человек в год. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы качество обслуживания пассажиров оставалось на высоте, и всем было удобно и комфортно в аэропорту «Норильск».

От себя всем норильчанам в новом году желаю крепкого здоровья, благополучия, чтобы у них было больше возможностей выезжать на материк, и чтобы они летали с удовольствием и комфортно.