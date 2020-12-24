Дед Мороз и Снегурочка из «Территории добра» начали поздравлять с Новым годом подопечных фонда

Каждый год добрые новогодние волшебники стараются навестить давних друзей и подопечных благотворительного фонда «Территория добра». Этой встречи ожидает 30 ребятишек, которые однажды получили помощь от фонда и с которыми сотрудники и волонтёры очень сдружились.

- В период самоизоляции нам и нашим друзьям очень не хватало живого общения, чтобы видеть глаза друг друга, – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – Нам было очень важно преодолеть самоизоляцию, но сделать это аккуратно, со всеми предосторожностями, и поздравить ребят и их родителей. Пообщаться с ними, передать подарки и пожелать крепкого здоровья и счастливого 2021 года, чтобы мечты сбывались и задуманное воплощалось.

В первый день поздравлений Дед Мороз приболел и доверил, что символично, свой мешок с подарками председателю фонда Наталье Солодовник. Поздравительная группа на скоростном олене — автомобиле, управляемом опытным водителем Дмитрием Губаревым быстро домчалась до первого адреса, чтобы поздравить Влада Якушева, а после сразу поспешить к Алине Орловой.

Долгожданных помощников Деда Мороза встречали удивлёнными возгласами, смехом и улыбками. За время пандемии все очень соскучились по простому человеческому общению и разговорам по душам. Но всему своё время, а пока искренние пожелания благополучия и счастья, подарки и фото на память.

Поздравления продолжаются и сегодня. Дед Мороз и Снегурочка уже успели посетить Оганер и планируют ещё навестить подопечных фонда в Норильске и Талнахе. Уже расписаны визиты и на другие дни.

Одна из мам на прощание сказала, что такие знаки внимания и поддержка помогают справляться ребятишкам с плохим настроением, которое бывает из-за проблем со здоровьем, и не позволяют разувериться в чудесах, а это очень важно.

Стоит отметить, что новогодний десант фонда поддерживают горожане и друзья-благотворители: кто-то помогает подарками, кто-то предлагает свою помощь в доставке.