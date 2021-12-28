Дед Мороз из Великого Устюга отметит Новый год на «Роза Хутор»

5 декабря из родного города зимнего волшебника Великого Устюга в дальний путь отправился необычный состав – девять празднично оформленных вагонов во главе с паровозом. Такой сказочный поезд проедет по 36 городам 31 региона нашей страны. Он уже заехал в прекрасную Кострому – на родину Снегурочки, посетил Урал и Поволжье, а потом через горы Северного Кавказа и побережье Черного моря направится обратно на Север. Таким образом ОАО «Российские железные дороги» решили подарить жителям страны встречу с Дедом Морозом в его передвижной резиденции.

Для счастливчиков, приобретших билеты в один из вагонов, работает приемная Дедушки, а в других можно не только пройти занимательные квесты, но и приобрести сувениры, провести фотосессию, зайти в кафе с блюдами северной кухни. Кроме Снегурочки, Деда Мороза сопровождают такие персонажи как Тигренок (наступает год Тигра), Снеговики и Гном – начальник всех развлечений в поезде. Поезд делает остановки днем в каждом городе, который включен в маршрут. На вокзалах Деда Мороза и встречающих его горожан ожидает анимационная программа.

На станцию «Роза Хутор» сказочный поезд прибудет 31 декабря в 20.30. По этому случаю на вокзале планируется праздничная программа и концерт. Дед Мороз поздравит гостей курорта с наступающим Новым годом. По заранее купленным билетам можно будет посетить и его передвижную резиденцию, согреться горячим чаем, отправить новогоднюю открытку в любой уголок России и получить подарок от Деда Мороза. В 3.10 он отправится дальше по маршруту, чтобы принести волшебную сказку в другие города нашей страны. Следующей остановкой сказочного поезда будет Ростов-на-Дону.

Дед Мороз проведет в своем новогоднем путешествии по российским городам и весям 41 день. Его маршрут составит 12 500 км, по дороге он планирует подарить 10 тысяч подарков и миллион улыбок. Как отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор»: «Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить 2022 год на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, атмосферу волшебства и радости. А пока хотелось бы пожелать ему счастливого пути, очень ждем его 31 декабря у нас, в горах Сочи».