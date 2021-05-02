Дедуктивный метод

Программа «Библионочи–2021» оказалась удивительно насыщенной и разнообразной и пришлась по вкусу и взрослым, и детям. Особыми гостями с материка стали писатели Елена Усачёва (Москва) и Иван Любенко (Ставрополь).

Жути полные карманы

Писатель, журналист, сценарист, член Московской организации Союза писателей России, а в прошлом учитель начальных классов Елена говорит, что из педагогики прямая дорога — к книжкам и писательству. Как и педагогу, писателю всегда есть о чём рассказать и чему научить. Для детей и подростков она пишет уже больше 20 лет и за это время стала автором более 40 книг. В 2002 году в издательстве ЭКСМО вышла её первая книга, которая называлась «Страшилка». Ещё обучаясь в пединституте, Елена писала сценарии для телепередачи «Спокойной ночи, малыши», а затем — для двух серий «Фиксиков» мультстудии «Аэроплан» и для других проектов. Параллельно она решила начать писать о страхах детства, чтобы побороть свои фобии. Так появились романы, в которых она рассказывает о природе страхов и о методах борьбы с ними.

– Можно бояться чёрной перчатки, гроба на колёсиках, темноты, писателей, а вот книжки читать не страшно, — говорит Елена. — Это очень увлекательное занятие. Мне важно заинтересовать ребят не просто книгой, а чтением, возможностью интересно проводить время с пользой, отправляясь в какие–то другие миры, в мысли других людей. Свои книги я пишу в направлении «хулиганские ужастики». Страшилки — мой любимый жанр. Критики его не жалуют, называя недожанром, а в литературоведении на него вообще не обращают внимания. Хотя мастера ужаса, такие как Стивен Кинг, уже давно доказали, что это направление очень важно, особенно для детей. У ужастиков сильная терапевтическая направленность. С их помощью можно ребятам наглядно объяснить, что многие неприятности в их жизни случаются, когда они нарушают запреты родителей, делают то, что нельзя. С этого и начинается большинство страшилок. Второй положительный момент от всяческой жути — у читателя есть возможность понять и принять тот факт, что любую ошибку можно исправить, и с любой бедой можно справиться. Главное — идти навстречу себе, своим чувствам, решать проблему, а не замыкаться. Подростковая книжка нужна для того, чтобы объяснить ребёнку, что он не остаётся с бедой один на один. Нужно только найти своего автора, который поможет. Для меня в своё время такой книгой стала повесть Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».

Елене Усачёвой удаётся писать о детских страхах шутливо и в то же время необидно. О подростковой влюблённости она говорит серьёзно и без иронии, с уважением и пониманием, трепетным отношением к первому нежному чувству. Такое глубокое погружение часто приводит к эмоциональному выгоранию. Избежать его писательнице помогло осознание, что «выгораешь, когда ходишь по одним и тем же рельсам», но в жизни всегда есть что–то новое, и нужно суметь это увидеть и впустить в свою жизнь.

– На встрече с ребятами я говорила, что из читателя рождается писатель. Главное для писателя — писать о том, о чём он знает или в чём очень хочет разобраться. Есть писатели, которые не читают, а я из тех, кто жить не может без чтения. Произведения современных отечественных писателей вдохновляют. Я очень рекомендую почитать книги Эдуарда Веркина. Это один из самых сильных современных детских писателей, про творчество которого можно сказать — мы все уйдём, а он останется.

Следствие ведёт краевед

Интерактивную лекцию об исследовательской работе «Клуба исследователей Таймыра» (КИТ) Станислав Стрючков построил на загадках, связанных с историей Норильска. Порой ответ на эти загадки приходится искать годами, перелопачивая пыльные архивы и массу источников, а иногда и этого бывает недостаточно. Загадка не сдаётся. Приходится искать новые вводные, и однажды находится ответ или хотя бы версия, которая укладывается в общую тему. А уж если версия подтверждается рассказами очевидцев событий и артефактами, то счастью исследователя нет предела, и в этом — торжество исторической истины. Именно поисковый азарт подталкивает краеведов к долгой и кропотливой работе.

Почувствовать себя краеведом, который ведёт своё расследование, мог каждый присутствующий. Для этого было достаточно умения сопоставлять факты, логически мыслить, быть наблюдательным и хоть капельку знать историю родного города. Участники отвечали на вопросы, которые были заданы гостями нашего города во время экскурсий. Все загадки были крайне интересными, на некоторые удалось найти ответы, а для остальных нашлись версии и предположения. И для всех присутствующих следствие стало стимулом больше узнать об истории Норильска.

Временной детектив

Незабываемой для норильчан стала встреча с писателем Иваном Любенко, который оказался ещё и адвокатом, историком и преподавателем английского языка. Писатель творит в жанре исторического детектива. На сегодняшний день на его счету уже 16 ретророманов.

– Раньше я считал себя неспособным писать, — говорит Иван Любенко. — В школе сочинения списывал, писателей не уважал, считая их бедолагами, которые не могут себе заработать на жизнь другим способом. Занимался бизнесом, адвокатурой, которая не уходит из моей жизни и сейчас. Писать начал ради интереса. Решил попробовать, пока ждал из банка одобрения кредита на бизнес, а заодно, чтобы переключить свои думы на что–то другое. Сел и написал три коротких рассказа о своих друзьях и отправил их в местные газеты. Мои рассказы напечатали, а мне посоветовали заниматься не только адвокатской работой, но и писательством. Учебником в этой деятельности для меня стал двухтомник Чехова. А в выборе эпохи и жанра помог мой земляк, прозаик, драматург и литературный критик Илья Дмитриевич Сургучёв. Место, где происходят главные события детектива — дореволюционный Ставрополь, а героем моих детективных романов стал присяжный поверенный Ставропольского окружного суда Клим Ардашев, он мой ровесник. Служил в секретном отделении Министерства иностранных дел, занимался разведкой, был ранен, комиссован, окончил однажды брошенный юридический институт и начал работать адвокатом. Мы с Климом живём и стареем одновременно...

Есть у писателя сложные романы, в которых события развиваются синхронно в двух эпохах. По одному из них снят художественный фильм «Кровь на палубе», премьера которого состоится на канале ТВЦ в День России, 12 июня. Каждый год у Ивана Любенко выходит в свет новый роман, а в промежутке между ними — сборники рассказов.

Опасные звонки

Программа «Подозрительные личности» невозможна была бы без лектора из полиции. В своём рассказе–триллере «Опасные звонки» Виталий Цауня, врио начальника полиции Норильского ОМВД, напомнил горожанам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые в последнее время особенно активизировались. Полицейский попросил норильчан не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а если уж ответили, то не реагировать на должности, которыми оперируют звонящие. Сотрудники службы безопасности или технических отделов банков, прокуроры и прочие серьёзные должностные лица не будут звонить лично и уж точно они не должны интересоваться пин–кодами, лицевыми счетами и какой–либо ещё финансовой информацией.

Завершилась библионочь шоу загадочных историй, в ходе которого известные норильчане делились необычными историями из своей жизни.

Какой жанр вам нравится?

Говорит эксперт

— Чтение даёт самое главное — позволяет человеку сформировать собственное мнение о происходящем вокруг. И неважно, какому литературному жанру он отдаёт предпочтение. Иван Любенко, писатель, работающий в жанре исторического детектива, юрист и преподаватель английского языка

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– Хоть я и пишу детективы, а точнее исторические детективы, но произведения других авторов, написанные в этом жанре, принципиально не читаю. Считаю, что это может помешать мне придумывать свой детективный сюжет. Будет казаться, что до меня это уже было придумано, что этот приём уже где–то использовался. А мне как писателю не хочется ходить за теми, кто до меня уже что–то придумал и написал. Предпочитаю идти своим путём и для этого много читаю. Люблю произведения малоизвестных английских авторов конца XIX века, классику — как зарубежную, так и отечественную. Недавно закончил читать книгу, которая вышла в конце XIX века, это, конечно, не совсем классика, но очень цепляет. Рекомендую прочесть «Русский Робинзон» Александра Серебрякова.

Из нашей классики читаю и перечитываю Лескова, Чехова, малоизвестных русских авторов начала XIX века, в том числе и Помяловского. Мне эти книги необходимы как для собственного развития, так и для работы над историческим детективом, в котором мои герои должны выражаться языком своей эпохи, без примеси современных словечек.

Стилистика в произведении должна сохраняться во всём, особенно в мелких деталях. Именно из них складывается цельный образ и завершённая картинка. Я не могу написать слово «информация» в романе, потому что раньше так не говорили, а употребляли слово «сведения». Опять же нужно учитывать и всевозможные бытовые нюансы того времени. Откуда я могу это всё узнать? Только из книг — классических произведений, в которых быт и характер персонажей описываются в мельчайших подробностях.

В своё время я договорился с читателем, что пишу по особым правилам. Эти правила я придумал сам для себя, взяв за основу аксиомы классического английского детектива. У меня не могут быть злодеями полицейский или прокурор и прочие близкие к закону люди. Я не использую дешёвых писательских ходов — моих злодеев находят не по отпечаткам пальцев или следам. В произведении должны быть логическая загадка и разгадка, и читатель по оставленным в тексте якорькам вместе с сыщиком того времени может попробовать раскрыть преступление, опираясь на имеющиеся сведения. У меня никогда нет заранее законченного плана произведения, но основные загадки и разгадки появляются сразу, жертвы есть, но и они могут появляться и меняться. Я буквально погружаюсь в процесс написания романа, и тогда слова, а из них и сюжет, начинают автоматически подбираться под ту эпоху, в которой происходит действие. Добавлю, что у меня не просто исторический детектив, а роман, в котором помимо расследования присутствует и любовная линия. Мою задумку было бы сложно воплотить, если бы я не читал. И ещё, чтение даёт самое главное — позволяет человеку сформировать собственное мнение о происходящем вокруг. И неважно, какому литературному жанру он отдаёт предпочтение: фантастике, фэнтези или классике Чехова. Нечитающий не может этого сделать просто потому, что неспособен пропускать через себя информацию и анализировать её.

Подумаем вместе

Ольга Ананских, корреспондент газеты «Заполярная Правда»:

Книга — мой лучший друг с раннего детства. Помню, как ходила за старшей сестрой по пятам и просила её почитать мне. Она, конечно, в восторге от этого не была и часто отказывала. Возможно, поэтому я довольно рано научилась читать. И, как только я овладела чтением по слогам, начала транслировать все надписи, встречающиеся на моем пути. Поначалу читала всё подряд, но со временем начал формироваться литературный вкус. В средней школе зачитывалась детективами Агаты Кристи, я и сейчас их частенько перечитываю. А в старших классах познакомилась с антиутопией. Этот жанр покорил моё сердце и остаётся любимым по сей день. Никогда не забуду эмоции, которые испытала после прочтения «Заводного апельсина», «Повелителя мух» и «1984».

Владимир Шиловский, главный редактор «Заполярной Правды»:

– Неловко признаться, но я в последнее время подсел на триллеры. И чем забористей, тем лучше. В этом жанре пальму первенства по мрачности, конечно же, держат скандинавы: у них и маньяки самые изощрённые, и герои от злодеев в плане психического состояния отличаются не слишком сильно. В своё оправдание скажу, что читаю эти страшилки не от того, что мне в жизни острых ощущений не хватает. Просто в книгах добродетель чаще всего торжествует над пороком, в отличие от реальности. Ну и считать этот жанр «низким» — не совсем правильно, им не гнушались даже признанные мастера. К примеру, «Имя розы», вышедшее из–под пера Умберто Эко — самый что ни на есть триллер, и по структуре, и по содержанию. Но это, соглашусь, работа штучная. Нынешние авторы пекут бестселлеры один за другим, словно пирожки, только успевай проглатывать. На качестве это, понятное дело, сказывается не лучшим образом, зато чтиво под рукой есть всегда.

Станислав Стрючков, норильский краевед:

– Мой любимый литературный жанр — документальный. Художественную литературу я прекратил читать лет 20 назад. Просто исследовательская работа подразумевает постоянное пополнение чердака знаний, поэтому всё своё свободное время я трачу именно на чтение документальной литературы. Благо её в архивах столько, что за всю жизнь не перечитать и не пересмотреть.

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Максим Мячов, работает в салоне сотовой связи:

– Мой любимый литературный жанр, пожалуй, фантастика. Я долго к нему шёл, пробовал читать разные книги, но не мог найти «своё». А потом наткнулся на одну из известнейших антиутопий — «1984» — и был поражён. С тех пор я прочёл много книг в этом жанре — «Мы», «О дивный новый мир», перечёл Стругацких, познакомился с современными авторами. Я считаю, что фантастика позволяет нам живо представить самые разные варианты развития мира, тем более что в основе самой яркой фантазии всегда лежит правда. Ещё очень уважаю детективы — как классику (с детства зачитывался Агатой Кристи, Эдгаром По, Артуром Конан Дойлем), так и новинки. Кажется, столько уже писатели хитрых преступлений и интересных разгадок придумали, а всё равно цепляет. Ну и исторические вещи — воспоминания реальных людей, письма, дневники — тоже ценю. Они помогают понять, как жили, что чувствовали, чем «дышали» люди разных эпох, а вместе с ними — страны, само Время. Это всегда будет интересно, я думаю.