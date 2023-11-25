Психология Севера

Наталья Лемешенко — практический психолог. Основными инструментами Натальи являются системный подход и нарративная беседа. Она прошла обучение по международной сертификационной программе немецкого психотерапевта Франца Рупперта «Ориентированная на идентичность терапия травмы» и более пяти лет работает в этом направлении. Увлёкшись психологией с юных лет, в зрелом возрасте решила сделать её основной профессией. Для этого без сожаления оставила в прошлом работу экономиста.

Доверие, принятие, безопасность — ключевые факторы, которые помогают Наталье все эти годы добиваться результатов в работе с людьми.

— Наталья, поясните, что значит системный подход?

— Мы не существуем сами по себе, а являемся частями систем: семьи (партнёр и дети), родительской семьи (мамы и папы), рода (все, кроме мамы и папы, а это бабушки, дедушки, тёти, дяди и с приставками пра–, прапра– и так далее). В организации, где мы работаем, мы также занимаем определённое место. Мы все взаимосвязаны и взаимодействуем друг с другом. И эти отношения подчиняются определённым законам. Когда они нарушаются, мы проживаем это как дискомфорт, проблему. Моя задача — найти и показать человеку, где произошёл сбой, что нарушилось.

— С какими проблемами к вам приходят норильчане?

— Чаще всего с вопросами отношений. Причём не только семейными: муж — жена, родители — дети, но и я — коллеги. Последнее явление очень частое: «Жутко раздражает сослуживец, так, что работать не могу!» А поскольку мы довольно много времени проводим на работе, это может существенно влиять на качество жизни.

Ещё ко мне обращаются при ситуативных моментах. Происходит что–то, выбивающее из колеи, и человек просто не знает, как быть — мир перевернулся. Это необязательно негативные события. Бывает, что и ситуация хорошая: пошёл на повышение, родился ребёнок, началась семейная жизнь, а человеку некомфортно — не может вписаться в новые условия.

Для норильчан очень характерен синдром отложенной жизни. Люди формулируют проблему так: «Боюсь совершать большие покупки», «Постоянно коплю, не зная на что». Северянам свойственно откладывать жизнь на потом: «Вот на материк перееду и заживу, а пока копить и вкалывать буду. Только вот не чувствую радости».

Приходят и со страхами. Самая распространённая норильская фобия — боязнь перелётов. Бывает, люди всю жизнь с ней мучаются. Но если человек ещё не довёл себя до критического состояния и регулярных панических атак, то вполне реально решить проблему с фобией.

А с учётом последних событий в мире у многих наблюдается повышенная тревожность. Обращаются клиенты с жалобами на постоянное беспокойство, возникающее без повода: «Просыпаюсь — тревожно, работаю — тревожно, ем — тревожно». Это не паническая атака, которая волной накатывает. Возникающие ощущения похожи на звук, который раздражает, но не осознаётся.

— Это распространённые случаи, а какие более индивидуальные?

– Есть, например, запросы вроде «Я потерялся в этой жизни», «Я не знаю, как дальше жить. Да и зачем?», «Жизнь не в радость», «Ничего не радует», «Я устал придумывать себе жизнь». Во всех этих случаях ситуация общая — жизнь перестала доставлять удовольствие, и человек существует больше по инерции. Решает, например, в выходные сходить в театр или вечером чем–то заняться, но процесс не вызывает никаких эмоций. На самом деле, человеку в этих случаях нужна серьёзная помощь. Из новых веяний — «Я создаю картинку лучшей жизни» , это о чрезмерном увлечении социальными сетями.

— Вас можно назвать семейным психологом?

— Не совсем. У меня есть такой формат взаимодействия, как длительная терапия. Длительная терапия — это сложная, планомерная и методичная работа, чаще всего очень болезненная для человека. Продолжаться она может от года до трёх лет. Обычно её выбирают, когда разовые встречи не могут разрешить внутреннее напряжение. Такая терапия буквально перестраивает личность и существенно меняет её внутренний мир и привычные модели поведения. Тогда работа делится на три этапа: выявление проблемы, работа с ней и поддерживающий период. Особо хочу отметить, что длительная терапия требует очень высокой мотивации к изменениям и готовности человека встречаться с внутренней болью и личными демонами.

— Насколько эффективны однократные консультации?

— Индивидуальные разовые консультации — одна из форм работы. На такой приём в основном приходят люди с чётко сформулированным запросом. Мы стараемся за один сеанс выяснить причину и найти решение проблемы. Но надо понимать, что единичный визит — не волшебная пилюля. На консультации возможно осознать корневую проблему, вспомнить историю, с которой началось травмирующее состояние. Даже нащупать пути выхода. Но изменять свою реальную жизнь клиент потом будет сам. За дверью кабинета. Захочет ли — другой вопрос.

Правда, не всегда чётко сформулированная и, казалось бы, незначительная проблема имеет простое решение. Вот приходит женщина с жалобой: «Раздражает, что мужчина тапочки не там оставляет. Вроде мелочь, но из себя выводит до психоза. Помогите!» Казалось бы, смешно, а лишь слегка копнёшь, чтобы понять, откуда такие чувства рождаются, там такая тьма и боль открываются. Всегда поражаюсь: где тапочки, а где истоки чувства гнева.

— А у мужчин и женщин разные запросы? Кто чаще обращается за помощью?

– Безусловно, женщины приходят чаще. 20% от общего потока — мужчины. Можно выделить три основные группы в каждой категории. Первая категория — молодые девушки 20—24 лет. Они приходят сознательно и ответственно заявляют: «Хочу отработать свои проблемы, потому что хочу счастливую семью и достойную работу, но определённые внутренние состояния мне мешают. Давайте решать». Это потрясающе: в столь нежном возрасте настолько быть внимательным к своей жизни.

Вторая категория. Другое поколение. Обычно это женщины от 27 до 38. Здесь основной запрос — проблемы в отношениях: карьера, дети, муж, мама, замужество. Для женщин этого возраста важна реализация социальных программ — выйти замуж, родить ребёнка, профессионально состояться.

Третья категория — люди старше 40. И мужчины, и женщины одинаково подвержены кризису среднего возраста. Это годы, когда человек начинает анализировать прожитую жизнь, оценивать ситуацию, в которой оказался. В некоторых случаях это приводит в полнейший ужас: «С кем я живу уже 20 лет?!», «Я столько хотел(а) сделать и ничего не сделал(а)!» Время поиска новых смыслов и установления утраченного контакта с собой.

— С девушками разобрались, а что у нас с мужчинами?

— Моя любимая категория клиентов — мужчины в возрасте 38–47 лет, потому что они высокомотивированы. Обычно это те, кто идёт на повышение — начальники отделов, подразделений и выше. Рост произошёл, но с ним включились психологические механизмы, которые мешают эффективно работать. А раз уж люди это прагматичные, им вообще нельзя ждать и долго заниматься самокопанием, вот и обращаются. Например: «Назначили руководителем отдела, а там все женщины возраста моей матери. С меня результата требуют, а я не могу ими командовать». Разбираемся с образом матери, который транслируется на подчинённых, потом учимся разделять: мама отдельно — сотрудники отдельно.

Вторая категория — мужчины в состоянии развода и постразвода. Этот период они переживают очень болезненно, в особенности разрыв долгих отношений. Запрос звучит так: «Поддержите — я не справляюсь». Чаще всего, здесь не приходится говорить о глубокой работе. Это время, когда на первом плане стоит как раз поддержка.

И третья. Мужчины, у которых отношения идут к разводу, а они не понимают, почему это происходит: «Я заколебался. Я ХОЧУ понять свою жену!» И такой подход достоин уважения. Женщинам это кажется невероятным, но мужчины их НА САМОМ ДЕЛЕ не понимают. У нас реально очень по–разному психика устроена. Там, где для женщины всё очевидно, мужчина себе голову сломает. И наоборот.

Люблю мужскую прямолинейность мышления. У них от точки А до точки Б — чёткая линия. «Я понял проблему, метод ясен, пошёл решать». У женщин же между двумя пунктами всегда лабиринт со множеством пересечений.

— В чём отличие групповых занятий от индивидуальных приёмов?

– Это иной метод работы. Есть вещи, которые доступны при индивидуальном посещении, а есть работающие лучше как раз в группе. Здесь действует «групповая динамика» — процесс захватывает и влечёт. Если собираются 10–15 человек вместе, у них уходит ощущение одиночества — это очень важно. Часто после таких занятий слышу: «Я думал, что у меня серьёзная нерешаемая проблема, но, посмотрев на проблемы других, теперь уверен, что точно справлюсь». А уверенность в своих силах очень важна для результата. Вторая, не менее важная составляющая: люди в группе видят, что другие способны проявлять свои чувства и раскрываться. Ведь порой человек не то что другому — самому себе далеко не во всём сознаётся. Без признания проблемы решить её невозможно. А тут рядом сидит другой человек, который спокойно рассказывает о похожей ситуации. Да и когда работает вся группа, не так страшно встречаться со своим внутрипсихическим. Люди боятся приходить на группы, потому что Норильск — город маленький и кажется, что их история станет всеобщим достоянием. На самом деле, степень открытости каждый участник группы определяет для себя сам.

Я люблю групповой формат и веду группы на разные темы. Сейчас активно работает одна из них — про стройность. Отношения с телом непросты и неоднозначны. Ведь наш внешний вид — это совокупность нашего жизненного опыта. В этом потоке есть участницы, которые пришли не худеть, а набрать вес и перестать постоянно «худеть — поправляться».

— Как лучше работать над семейными отношениями: вместе или индивидуально?

– Есть группа про отношения, она и для мужчин, и для женщин. Некоторые приходят семейными парами, что эффективнее. Отношения — очень сложная тема. Там много слоёв: от родового наследия и культурного кода до эмоционального программирования с раннего детства. Например, ушёл отец из семьи, оставив женщину с маленькой дочкой. Мама в обиде, плачет. К девочке обращается, причитая: «Ты ж моя сиротинушка». Ребёнок вырастает с этим невольным ощущением «Я сиротинушка». Это осознание себя, переданное от мамы, ни у одного мужчины сломать не получится. Можно уже взрослую женщину цветами и подарками осыпать, возить по всему миру, на руках носить, а она так и будет «несчастной сиротинушкой», о которой некому позаботиться. Хорошим решением здесь будет осознать, откуда появилось состояние «меня никто не любит», «я никому не нужна», «все мужчины/женщины — …». Вот тогда человек вместо того, чтобы жить по заложенной в детстве программе, получает возможность оглянуться по сторонам и трезвым взглядом оценить реальность.

— Кто чаще является источником проблем в отношениях — мужчина или женщина?

– В последнее время женщины очень часто эксплуатируют тему «Мужчина должен». А должен мужчина, по мнению женщины, столько, что пальцев не хватит перечислять. Но при этом забывается, что «мужчина должен» — это классическая патриархальная модель и работает только в комплексе. При такой системе роли очень жёстко закреплены. И у мужчины, и у женщины есть свои гендерные обязательства. Мужчина принимает решения по «внешнему» контуру семьи — взаимодействует с социумом, зарабатывает деньги, заботится о будущем семьи. А женщина принимает решения по «внутреннему» — заботится о детях, муже, быте. Ведь классический патриархальный уклад достался нам в наследство со времён, когда женщина не была социально активна. Если перевести на современный язык, то мужчина решает не только какие цветочки подарить, но и купить ли новую машину или квартиру на материке в ипотеку на десять лет; пойти вечером домой или в гараж с друзьями пить пиво; приглашать тёщу на месяц в гости или нет. А современная женщина, обладая большими возможностями по сравнению даже с нашими бабушками, требует отношений по системе «мужчина должен», но при этом протестует против своей части обязательств. Обычно так себя ведут женщины, в душе оставшиеся маленькими девочками, которые ищут в партнёре замену родителям. Психологически зрелые люди открыто, без иллюзий выбирают подходящую для себя модель — как патриархальный уклад, так и партнёрские отношения — и счастливы в ней.

— А взаимоотношения с деньгами вы помогаете выстраивать?

– Про деньги — один из моих любимых курсов. Выражение «денежный поток» многими воспринимается буквально — душ открыл, а оттуда как полилось! Но на самом деле это условность. Такая же, как «золотые волосы» или «лучезарная улыбка». Много вы видели людей с золотыми волосами или лучами во рту? Так и с «денежным потоком». Пока не встанем с условного дивана, о достатке остаётся только мечтать. А можно честно спросить себя: «Что мне, взрослому человеку, мешает получать взрослые деньги?» Возможно, причина в детской позиции — мне все должны: муж, жена, начальник, государство, обстоятельства. Но правда в том, что вы выросли и теперь вы решаете, как будете жить.

Достаточно часто бывает, когда человек зарабатывает не для себя, а чтобы доказать родителям, семье: «Я состоялся. Гордитесь!» Кстати, тоже история, характерная для норильчан: в отпуске всех подарками одарил — молодец! Ваши личные цели первостепенны, не бойтесь услышать, что говорят о вас родственники.

Многие не идут на более высокооплачиваемую работу или, имея деньги, живут скромно, потому что им страшно жить лучше своих родителей. «Ну, отец с матерью как–то жили и хорошо жили, счастливо». Такой блок — один из самых серьёзных. Нужны титанические усилия, чтобы человек позволил себе жить лучше, чем родители.

— Как правило, люди обращаются с конкретными проблемами, когда сильно прижмёт. А есть у вас какое–то общеобразовательное направление?

– Да. Я веду такой проект. Каждое занятие посвящаю отдельной теме. «Перевожу» психологические книги на «человеческий» язык и делаю небольшой доклад. Затем каждый может задать вопрос, рассказать свою историю и услышать не только мою точку зрения как специалиста, но и добрые советы от участников группы — как они решали ту или иную проблему. И конечно, теория без практики мертва, поэтому завершаем общение упражнением. Темы очень разнообразны. Например, «Поздравляю, у вас мальчик». Это не только про воспитание мужчины, могут возникнуть дополнительные аспекты, например, отношения мать — сын. «А подходим ли мы друг другу?» — про то, как правильно выбирать себе партнёра. На такое занятие мамы даже дочерей приводили. И на этих встречах всегда много живого человеческого общения и смеха.

— А бывают случаи, от которых даже опытному психологу становится не по себе?

– Психолог должен быть устойчив. Даже в такой непростой и табуированной в обществе теме, как сексуальное использование детей. Маленькие девочки, ещё в детстве подвергшиеся домогательствам, много лет спустя, уже став взрослыми женщинами, обращаются к психологу. Травмы подобного рода разрушительны для психики, влияют на всю дальнейшую жизнь и требуют не замалчивания, а работы с такими сложными чувствами.

— С такими историями и психологу психолог нужен?

– Зря смеётесь. Чтобы психолог нормально функционировал, у него обязательно должен быть супервизор и личная терапия. Иначе психолог будет лечить себя через вас. У него обязательно должен быть специалист, с которым возможно обсуждать темы переноса и контрпереноса в отношениях с клиентами: «Пришёл ко мне человек, а я в него влюбилась» или «Женщина–клиентка так похожа на девочку, которую я в детстве ненавидела».

— Боятся ли люди обращаться к психологу?

– Действительно, есть те, кто идут с опаской. Но мы же не стыдимся похода к зубному, пугаясь того, что все подумают, какие у меня плохие зубы. Когда перелом руки, пострадавший без стеснения едет в травмпункт. Почему к психологу сходить стыдно? Душевную боль у нас не воспринимают всерьёз, а она бывает куда сильнее самых страшных физических ран. И чем терпеть и накапливать, проще взять и решить проблему. Прийти к психологу — значит осознать, что я готов к переменам. Я настолько себя люблю, что готов позаботиться о себе и обратиться за помощью.

– Как найти подходящего психолога?

– Психологи — люди разные. Да и методик очень много: то, что для одних хорошо, другим не подходит. Первое: обращайте внимание, возникает ли у вас доверие к этому человеку. Если предстоит длительная терапия, нужно понимать: психолог будет знать о вас всё. Если чувствуете, что не готовы перед ним раскрыться — меняйте специалиста. Образование тоже важно, но психолог — это профессия, где работает человек, а не диплом. Второе условие выбора: ваш психолог должен восстанавливать вас, а не себя. Не стесняйтесь спросить, есть ли у психолога супервизор и личная терапия. А ещё я бы посоветовала не бояться молодых специалистов. Опыт – это, конечно, хорошо, но иногда свежий взгляд, желание работать и помогать могут дать больше.

– Есть ли какие–то советы психолога, чтобы реже ходить к психологу?

– Останавливайтесь, хотя бы иногда — простой и очень действенный метод. Вот выдалась минутка в рабочий день или среди домашней суеты, отложите дела, по возможности выйдите на улицу или просто посмотрите в окно. Прочувствуйте себя, свои мысли и желания. Буквально две–три минуты уделите этому. И ещё: относитесь бережно и к себе, и к дорогим вам людям.

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