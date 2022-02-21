Деятельность национально-культурных организации города будут популяризировать

Традиционно о проведённых мероприятиях и планах на 2022 год рассказали руководители ключевых направлений социальной жизни города, органов правопорядка, представители церкви и национально-культурных организаций.

Начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике администрации Норильска Лидия Леу напомнила, что в ноябре прошлого года было принято консолидированное решение об увеличении грантового фонда конкурса социально значимых проектов, который проводится в городе с 2012 года. «Грантовый фонд составлял 200 тысяч рублей и предполагал наличие одного победителя. Теперь субсидию смогут получить сразу два проекта. Сумма финансирования увеличилась до 500 тысяч рублей на каждый из них. Конкурс стартовал с первого февраля. Заявки от национально-культурных организаций принимаются до 4 марта. Победителей определит экспертный совет», - отметила Лидия Леу.

Врио начальника Норильского ОМВД Виталий Цауня доложил о совместной работе с национально-культурными общественными организациями в сфере профилактики правонарушений. «Как профилактические меры со стороны органов правопорядка, так и совместная деятельность дают плоды: преступность снизилась. В прошлом году возникли две конфликтные ситуации с участием представителей диаспор. По обоим случаям уголовные дела были прекращены в связи с примирением сторон. Мы разобрали эту проблему и не позволили ей вылиться в другие риски. Всего в течение года были проведены более 20 рабочих встреч с представителями национально-культурных объединений», - сказал он.

Говоря о криминальной картине в целом, Виталий Цауня отметил, что количество преступлений, совершённых иностранными гражданами в 2021 году, составляет 2% от общего числа - 31 факт. Основная их часть касается незаконной миграции. На сегодняшний день оперативная обстановка находится под контролем.

Учитывая то, что совместное патрулирование сотрудников ОМВД и национально-культурных организаций положительно сказалась на профилактике правонарушений, глава Норильска Дмитрий Карасев призвал коллег продолжать работу согласно графику. «Программа развития Норильска, принятая в конце 2021 года, предусматривает серьёзные изменения в части благоустройства и строительства, улучшения экологической ситуации. Это приводит к тому, что на территорию прибывает всё больше иностранных граждан и будет прибывать в дальнейшем. Предполагается, что количество приезжих увеличится ещё на 12-15 тысяч человек. В этой связи очень важно принимать профилактические меры. Проводить беседы с близкими, знакомыми, самими прибывающими. Разумеется, большая часть приезжих – это строители, которые будут жить в изолированных городках, но тем не менее они свободные люди и могут перемещаться по всей территории города. Хочу подчеркнуть, что не только правоохранительные органы и представители администрации должны поддерживать стабильную ситуацию в городе, но и каждый из тех, кто живёт здесь и считает Норильск своим домом», - обратился Дмитрий Карасев к руководителям национально-культурных объединений. «Со стороны администрации мы приняли новую муниципальную программу, в которой есть ряд мероприятий в части безопасности города. Так, сейчас разрабатывается большой проект по оборудованию города системами видеонаблюдения. Для начала это порядка 380 видеокамер. Надеюсь, что работы по монтажу мы начнём уже в этом году. Помимо этого, ведётся работа с патрульными бригадами, казачеством о создании дополнительных общественно-патрульных служб», - добавил глава Норильска.

Начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Инна Давыдова поделилась данными о мероприятиях, проведённых за прошлый год в контексте праздничных, исторических и культурных событий в жизни народов России. В онлайн- и офлайн-форматах было проведено 94 мероприятия, а также выставки декоративно-прикладного искусства, музейные занятия, конкурсы и так далее. «Необходимо учитывать также национальные праздники разных народов, представленных в Норильске. Пока в городе не появился Дом дружбы, давайте взаимодействовать, предоставлять возможность участникам национально-культурных организаций проводить мероприятия», - добавил Дмитрий Карасев.

Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин сообщил, что задачи, запланированные по его направлению в прошлом году, были выполнены в полном объёме, но, учитывая ограничения, связанные с пандемией, в усечённом формате. В ходе совещания от представителей организаций поступило предложение взаимодействовать с образовательными учреждениями в режиме онлайн. Принимать участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание детей, развивать семейственность, культуру и другие созидательные черты общества. Подобную мысль озвучил и Дмитрий Прохоров, священник, руководитель отдела молодёжи Норильской епархии. «Норильская епархия традиционно участвует в реализации государственной национальной политики, поскольку ценности, которые религия в себе несёт, изначально направлены на объединение народов. Мы стараемся помогать городу в деле единения наших народов», - рассказал отец Дмитрий. В качестве примера он привёл празднование Дня народного единства в прошлом году, через два дня после которого православные отмечают престольный праздник кафедрального собора, посвящённый иконе Божьей матери «Всех скорбящих радость». Мероприятия в честь храма и народного единства объединились в целый фестиваль «Благовест Таймыра».

Заместитель главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов рассказал, что работа в подведомственных ему направлениях в наступившем году продолжается в рамках утверждённой программы. «По поручению главы города работа по Дому дружбы стартовала. В перспективе трёх лет он в городе появится. У нас есть понимание, где он расположится. Будем надеяться, что в 2022 году начнутся проектные работы. Постараемся сделать Дом дружбы современным, оснащённым средствами телекоммуникаций, позволяющими поддерживать конференцсвязь с вашими друзьями, коллегами, родственниками из городов и стран, которые вы представляете», - отметил Владимир Баринов. Что касается обращений участников национально-культурных организаций о поиске мест проведения встреч, репетиций и тематических мероприятий, он предложил вариант решения данного вопроса: «Как известно, Молодёжный центр, который в Норильске представлен сразу в трех районах, проходит сейчас тотальную модернизацию. Мы приняли решение предоставлять по заявке национально-культурных организаций помещения для их занятий. Молодёжные центры в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане располагают специальными залами, коворкинг-зонами и другими площадками, где можно репетировать и проводить различные мероприятия. Мы стремимся к тому, чтобы вы приходили туда и вам могли предоставить комфортное место для деятельности и культурного досуга», - обратился к коллегам Владимир Баринов.

Отдельно он поднял тему молодёжной политики в городе: «Молодёжь остается молодёжью независимо от национальности и вероисповедания. В Норильске эта категория составляет треть населения или 55 тысяч человек. Развитие Молодёжных центров заключается в качественном расширении и создании новых современных и востребованных услуг, таких как закупка PlayStation 5, новых телевизоров, шлемов виртуальной реальности, организация тренажерные залов, помещений для настольных игр и так далее. Мы уже видим отклик. В городе сложилась уникальная ситуация, когда услуги, предоставляемые молодёжными центрами на абсолютно безвозмездной основе, ничуть не хуже по качеству и актуальности, чем платные. Популяризируйте это направление, чтобы молодёжь приходила, чтобы ребята и девочки в правильном русле проводили свой досуг. Национальная и молодёжная политика могут составить хороший симбиоз».

Дмитрий Карасев поддержал эту мысль, а также выразил пожелание популяризировать национально-культурную деятельность в Норильске в целом, привлекая таким образом норильчан к идее культурного единения.