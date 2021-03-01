Действующий порядок прохождения техосмотра продлён

«С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», - заявил Михаил Мишустин.

Согласно подписанному постановлению нововведения откладываются до 1 октября текущего года. А это значит, что действие диагностических карт, срок которых истекает в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года, продлевается. В этом случае проходить техосмотр не требуется.

В заключение Михаил Мишустин поручил ведомствам и министерствам доработать новую схему к намеченному сроку: «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески».