Делегации России и Украины на прошедших вчера переговорах наметили решения по приоритетным темам

Владимир Мединский, руководитель российской делегации, помощник президента России, рассказал журналистам, как пишет RT, что стороны подробно прошли по всем пунктам повестки и «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, как пишут РИА Новости, что представители Москвы и Киева на переговорах в Белоруссии обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.

" Главная тема сегодняшних переговоров — прекращение огня на Украине. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации…, стороны уезжают для консультации в свои столицы. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития", - приводит слова представителя Украины РИА Новости.