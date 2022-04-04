Дело молодое

Подать заявку и стать частью команды руководства города, помогая в реализации планов по развитию территории, может каждый житель Норильска в возрасте от 14 до 35 лет. Идея создания постоянного коллегиального совещательного органа при главе Норильска состоит в том, чтобы молодые, амбициозные и активные горожане выдвигали и реализовывали свои идеи по улучшению качества жизни норильчан. Эта работа будет проводиться в тандеме с администрацией города.

В своём Телеграм–канале Дмитрий Карасев заявил о необходимости данного новов-ведения:

– С самого старта реновации нашего города я стал задумываться об образовании молодёжного органа, который стал бы новым институтом развития Норильска и кадрового потенциала молодёжи. Это закономерно: именно молодёжь — инициатор большинства изменений, которые нам предстоит осуществить до 2035 года. Именно молодые люди, их креативный подход, свежий взгляд и современные идеи — это то, что сегодня необходимо городу для активного движения вперёд, — отметил градоначальник.

В Молодёжную коллегию войдут 25 человек. В её составе будут сформированы пять профильных комиссий: по социальному развитию, образованию, культуре и спорту; гражданско–патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений; благоустройству и дизайну городской среды; развитию молодёжного предпринимательства и туризма; городскому хозяйству, ЖКХ и экологии.

За деятельностью коллегии Дмитрий Карасев будет наблюдать лично. Он отметил, что в будущем коллегия вполне сможет послужить полноценным кадровым резервом для администрации города, а для кого–то — хорошим стартом в профессии.

Отбор участников пройдёт в четыре этапа: до 17 мая принимаются документы, с 18 по 25 мая состоится тестирование, на котором претенденты покажут свои знания, с 25 мая по 1 июня пройдет защита экспертно–аналитических работ, предлагаемых для совместного развития города, а с 1 по 7 июня участников ждёт собеседование с руководством города.

Заявки принимаются по адресу: ул. Советская, 9 (Молодёжный центр), каб. 3.22 (по будням с 09.00 до 17.00). Дополнительная информация по телефонам: 43–70–23 (доб. 3012), 8–908–032–95–52, а также по электронной почте mk@norilsk–city.ru.

Подробности о правилах участия в отборе, структуре и целях Молодёжной коллегии можно узнать, открыв специальную вкладку на официальном сайте города.