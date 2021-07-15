Дело не в деньгах

Здравствуй, мой любимый город!

Хочу выразить тебе свою благодарность за то, что ты мне дал хороший старт в жизни. С тобой у меня связаны самые тёплые воспоминания.

Я приехала в Норильск в 1960 году в бушлате ремесленного училища. На пароходе из Красноярска, четвёртым классом, т. е. на палубе. На подходе к Дудинке попали в такой шторм, что волны перекатывались через палубу.

Работать я устроилась в контору СтройМеханизации (КСМ) 27 августа, в цех по ремонту бульдозеров. В начале зимы меня вызвала начальник КСМ Любовь Львовна Красовская и спросила: «Хочешь узнать весь город и комбинат?» - «Конечно, хочу!». И меня направили экспедитором по заправке бульдозеров, кранов и экскаваторов. Вот тогда и началось моё непосредственное знакомство с Норильском.

Актировок в те времена не существовало. Помню, как-то едем на Медвежку, пурга метёт так, что водитель дороги не видит. А технику глушить нельзя. И я пошла впереди бензовоза, чтобы показывать дорогу. На мне ватные штаны, полушубок, шапка, валенки, меховые рукавицы, но я отморозила лицо, да так, что струпья только к весне сошли...

Постепенно вжилась. За год привыкла к Северу, мне даже здесь понравилось. Жила в третьем общежитии на улице Завенягина, 7. Сначала в коридоре, это был отгороженный гобеленом закуток. Ждала, пока кто-нибудь из девчат выйдет замуж и в комнате освободится койка. Потом меня поселили в комнату с тремя соседками. Душ, санузел, кухня – всё общее. Но для нас это было неважно. Зато в полярный день ночью волейбол, на сон два-три часа - и на работу. И по субботам мы тоже трудились. При этом не скулили, жили весело.

Особенно меня впечатлило северное братство. С первой получки я отложила 200 рублей, чтобы после смены перевести своей бабушке (она меня воспитала вместе со своими семью детьми). Так вот, эти деньги во время работы в цеху у меня украли. Стою на остановке растерянная, тут бригадир идёт, спрашивает, что у меня случилось. Я ему рассказала о своём несчастье. Так он тут же с нашей бригадой собрал мне эти деньги. Я потом, конечно, им отдала, но получила урок на всю жизнь: если у кого-то беда – надо обязательно помочь.

В октябре 1962 года я перешла работать в ТалнахРудСтрой. Зимовали мы, можно сказать, в тундре: четыре девчонки в 50-местной палатке. Бывало, волосы к утру к подушке примерзали. Но жизнь здесь кипела ключом.

Талнаха вообще ещё не было, там только начиналось строительство рудника «Маяк». Дороги - никакой, с вертолёта сбрасывали бочки с соляркой, спальники, одеяла, подушки. Мне досталось отменное верблюжье одеяло с изображением каюра верхом на олене. Храню его до сих пор как память о тех годах.

В субботу после работы мы уезжали в Норильск. Счастливчики, попавшие в кабину грузовика, отдавали свой полушубок тем, кто ехал в железном кузове. Через Норилку до автобуса на Вальке перебирались пешком по слегка подмёрзшему льду. Была намораживаемая тропа, местами усиленная плахами. А в понедельник всё повторялось в обратном направлении. Летом через реку переправлялись на лодках за 50 копеек.

Много чего было и трудного, и интересного. В 1963 году у меня родился старший сын, поэтому пришлось перейти в отдел снабжения ТалнахРудСтроя, который находился в районе Круглого озера. Было непросто.

Одна, с крохой на руках. Мне сначала дали комнату размером 7 кв. м с подселением. Потом была комната 9 кв. м в квартире с соседями. Наконец, выделили однушку. Затем - двушку. Трёхкомнатную мы получили в Талнахе. И всё это бесплатно.

В 1971 году я вышла замуж, родился младший сын. Мы каждый отпуск ездили отдыхать на Чёрное море. Если не было путёвок, то дикарями.

В 1968 году я перевелась в ФундаментСтрой, где проработала вплоть до пенсии. За 35 лет работы на Севере получила немало благодарностей и звание «Ветеран труда СССР».

Всё было отлично: работа, зарплата, отпуска. Но грянула пресловутая перестройка. ФундаментСтрой объединили с ГидроСпецФундаментСтроем. Другие люди, другие методы работы, другая жизнь, другая страна. Последние годы, уже будучи на пенсии, я работала диспетчером. Уволилась в 1995 году, а в апреле 1996-го нашего предприятия вообще не стало.

В 1999 году мы переехали с мужем на материк. Он тоже приехал в Норильск молодым, сразу после армии, и всю жизнь проработал водителем автобуса в НПОПАТ.

Комбинат оплатил нам сданную в Норильске квартиру, проезд и провоз контейнера Северным морским путём. После этого ещё выплачивал нам субсидию, как неработающим пенсионерам. Но дело не в деньгах, а в том, что о нас помнят, нашу долгую работу ценят.

Сейчас у нас северная пенсия и плюс надбавка пенсионерам старше 80 лет. Я благодарна городу и комбинату за нашу спокойную старость. За то, что не считаю копейки в своём кошельке.

Два моих сына тоже долго жили в Норильске, а недавно перебрались на материк. Но наша семья по-прежнему следит за новостями о любимом городе. Хочу отметить, что Норильск похорошел: подкрашенный, ухоженный, красиво подсвеченный. Этот город до сих пор живёт в моём сердце.От всей души поздравляю его с очередным днем рождения, а норильчан – с этим замечательным праздником. И желаю всем дальнейшего процветания.