Дело раскрыто

Пресс–конференцию открыл начальник Норильского ОМВД полковник полиции Олег Мусихин, отметив, что личный состав обеспечивает стабильные положительные результаты работы почти по всем направлениям оперативно–служебной деятельности.

По его словам, правоохранители не допустили роста количества краж, грабежей, разбойных нападений, угонов. Также не зарегистрировано краж автотранспорта и хулиганств. Отмечается увеличение числа ложных сообщений о террористической угрозе на 33,3% — с 15 до 20 случаев (в регионе показатель вырос на 10%). Кроме того, на 9% — 198 фактов — возросло общее количество зарегистрированных правонарушений. Стражи порядка эффективно пресекают преступления превентивного характера, которые могут повлечь за собой наступление более тяжких последствий. Например, полицейские своевременно выявили факт угрозы убийством и привлекли злоумышленника к ответственности. Если этого не сделать, то человек может перейти от слов к делу.

– Наиболее частое преступление на нашей территории — интернет–мошенничество, количество случаев растёт с каждым днём. На втором месте — преступления имущественного характера: квартирные кражи, хищения в общественных местах. Обычно предметами преступного посягательства становятся гаджеты, бытовая техника. Большинство краж совершается на предприятиях — работники компаний–субподрядчиков «Норникеля» оставляют имущество без охраны в балках и на строительных участках. Полицейские проводят профилактическую работу с руководителями предприятий. Также часто в Норильске совершаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и касающиеся семейно–бытовых отношений, — рассказал Олег Владимирович.

Знаем схемы

Особенное внимание правоохранители уделили киберпреступлениям. В этом году их количество возросло почти на 50% (всего 686 случаев). Уровень раскрываемости составил 39,7% — ниже, чем в прошлом году, но существенно выше, чем в регионе. Только за октябрь 2023–го ущерб составил более 17 миллионов рублей, а за 10 месяцев — более 214 миллионов рублей.

– Количество киберпреступлений ежегодно растёт: в 2019 году выявлено 444 случая с общим ущербом 24 миллиона рублей; в 2020–м — 690 преступлений, ущерб — 73 миллиона рублей; в 2021–м — 654 факта и 173 миллиона рублей ущерба; в прошлом году — 606 и 150 миллионов рублей соответственно, — отметил заместитель начальника отдела — начальник полиции Норильского ОМВД подполковник полиции Вадим Королёв.

Стать жертвой кибермошенников может каждый. Схемы отъёма денег постоянно совершенствуются.

Часто преступники взламывают аккаунты пользователей в мессенджерах и рассылают контактам владельцев сообщения с просьбой, например, проголосовать за племянницу, участвующую в конкурсе, или помочь родственнику, попавшему в сложную ситуацию. К письму прикрепляют ссылку, при переходе по ней вы лишитесь денег. Также при попытке проголосовать фейковый ресурс может запросить номер телефона и код из СМС–сообщения — якобы для учёта голоса. Запомните: никакие данные нельзя сообщать! Таким образом преступники пытаются прорваться в банковское приложение или аккаунт на «Госуслугах». За октябрь зафиксировано 5 таких фактов, общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Ещё один способ мошенничества — звонок от «представителя сотового оператора». Доверчивому абоненту говорят, что заканчивается срок действия его сим–карты и, чтобы не остаться без связи, он должен назвать код из СМС–сообщения. На самом деле эти данные откроют доступ к аккаунту в «Госуслугах».

С недавних пор преступники при звонке сообщают, что гражданина якобы обвиняют в государственной измене из–за попытки перевести деньги на Украину. Введя жертву в нестабильное эмоциональное состояние, мошенники предлагают перевести все деньги на «безопасный счёт», чтобы уберечь их.

Норильчане по–прежнему с энтузиазмом принимают предложения разместить средства на инвестиционных площадках. В прошлом месяце выявлено 3 случая мошенничества по данной схеме. Суммарный ущерб составил более 6 миллионов рублей.

До сих пор злоумышленники успешно выманивают предоплату или залог за товары, размещая фейковые объявления на популярных интернет–сайтах. Обычно преступники «продают» недвижимость или автотранспорт.

Сотрудники полиции дали несколько рекомендаций, как уберечь себя и свои накопления.

– Потерпевшие рассказывают, что знали о мошенничествах, но думали, что их это не коснётся. Основное правило: не обсуждайте кредиты, доходы и прочие финансовые вопросы с незнакомцами. При звонке с неизвестного номера включайте громкую связь, преступникам будет сложнее обработать потенциальную жертву. А записанный голос жулика будет уликой и поможет установить его личность, — подчеркнул Вадим Королёв.

Олег Мусихин также посоветовал проверить уровень защищённости интернет–аккаунтов. В каждом приложении следует включить режим двухфакторной аутентификации, чтобы вход осуществлялся с помощью смс–сообщения.

По всем фронтам

Полицейские ведут большую работу по выявлению экономических преступлений тяжкой и особо тяжкой категории. В этом деле Норильский ОМВД является лидером по краю. За отчётный период выявили 5 преступлений в сфере незаконной игорной деятельности, 14 — коррупционной направленности, 8 — в бюджетной сфере, 2 — в налоговой.

Усилена работа по пресечению незаконного оборота наркотических средств. Главные задачи — выявление сбытчиков и перекрытие каналов распространения и поставки психоактивных веществ. С начала года норильские полицейские пресекли деятельность пяти организованных групп, совершивших 21 тяжкое и особо тяжкое преступление. Выявлены 86 фактов сбыта наркотиков с использованием IT–технологий и 90 лиц, причастных к преступлениям. Раскрываемость таких правонарушений в городе составляет 78,2%, это выше краевого показателя — 51,9%.

Что касается своевременного выявления преступлений превентивной направленности, то зафиксировано 335 преступлений, совершаемых на семейно–бытовой почве. На профилактический учёт поставлены 117 семейных дебоширов. Итогом стало снижение числа зарегистрированных преступлений на 6%.

– Раскрыто и расследовано 970 преступлений — чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение обусловлено ростом количества преступлений с применением IT–технологий, совершаемых с территорий соседних государств. Тем не менее уровень раскрываемости в Норильске составляет 63,6%, этот показатель выше краевого — 50,2%. Эффективнее всего раскрывают нарко-преступления. Также раскрыты все убийства, изнасилования, случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыто 28 преступлений прошлых лет, 7 из них — тяжкие и особо тяжкие. Ведём работу по розыску лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, — поделился начальник норильского отдела полиции.

С праздником!

10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Также в этом месяце столетие со дня основания службы празднуют участковые уполномоченные полиции. Как рассказал заместитель начальника Норильского ОМВД майор полиции Сергей Гулак, к памятным датам отличившиеся получат ведомственные награды от министра МВД и начальника краевого управления, поощрения от главы Норильска Дмитрия Карасева.

– Поздравляю сотрудников, работников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаю выполнить все государственные задачи, обозначенные Верховным главнокомандующим, министром МВД, начальником краевого управления. Желаю здоровья, счастья и благополучия всем нам — народу многонациональной страны, — заключил Олег Мусихин.