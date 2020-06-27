Дело - труба. На "Надежде" отремонтируют газоход

Аспирационный газоход удаляет газы печей взвешенной плавки № 1 и № 2, в которых получают медно–никелевый штейн. Сырьё подаётся в распылённом виде и, реагируя с окислителем, расплавляется во взвешенном состоянии. После конвертирования (удаления из штейна соединений железа) получают файнштейн, который в виде слитков отправляется на Кольскую ГМК.

Сейчас, на подготовительном этапе, ведётся разработка нормативно–технической документации, формирование заказов и поставок, общее планирование и составление графика. По предварительным подсчётам, ремонт обойдётся в 10 млн рублей.

По сути, ремонтной бригаде нужно будет «залатать» износившиеся участки газохода. Специалистам «Норильскникельремонта» предстоит за 45 суток установить около 300 кв. метров металлических щитов. Рассказывает начальник участка Владимир Ленков:

– «Заплатки» будут разного размера, от 1х1 до 2х2 метра. Все зависит от степени износа участка. Если футеровка (кислотоупорный кирпич внутри газохода) осыпалась, то и щит нужно будет использовать большей площади.

На объект заступят пять звеньев по четыре человека в смену. Это квалифицированные электрогазосварщики и слесари–ремонтники. При работах будут использованы автогидроподъёмники и автомобильные краны марки «KATO» грузоподъёмностью120 тонн. Только такие тяжеловесы могут обеспечить достаточный вылет стрелы. Высота газохода — 20 метров.

Капитализируемый ремонт аспирационного газохода не скажется на работе НМЗ, поскольку его остановок не запланировано. В отличие от обводного газохода уличной территории плавильного цеха № 1, который на время капитального ремонта был исключён из производственного процесса более года.

Масштабный ремонт начался в январе прошлого года и потребовал привлечения значительных трудовых ресурсов. На демонтажных работах было задействовано около 70 специалистов, по 15–20 человек работали в четыре смены. Монтаж, по словам начальника участка РМСТ Сергея Семибратченко, потребовал участия специалистов сразу нескольких подразделений:

– Специалисты «Норильскремонта» проводили монтаж новых металлоконструкций, рабочие «Норильскэнергоремонта» делали наружную теплоизоляцию, ремонтно–строительный трест выполнял кислотоупорную защиту газохода.

В итоге специалисты демонтировали и отстроили заново 300 метров газоходного тракта, оснастив его термической и кислотоупорной защитой площадью 6 000 кв. метров. Газоход, соединяющий дымовые трубы № 1 и№ 2, введён в эксплуатацию 4 июня. Финальным аккордом капитального ремонта стала установка заглушек, которые и позволили изменить направление газов.

Фото из открытого источника