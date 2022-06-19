День медицинского работника. Поздравление от Ирины Субочевой

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Примите самые теплые поздравления в честь Дня медицинского работника.

На протяжении всех веков ваша профессия является почетной и значимой для людей любого возраста, потому что нет ничего для человека дороже его здоровья и жизни.

Труд медицинского работника постоянно требует развития и обучения, быстро адаптироваться к новым вызовам современности.

Пусть и дальше ваш профессионализм, стойкость, самоотдача, преданность призванию, трудовой ежедневный подвиг способствуют сохранению здоровья норильчан. Желаю больше счастливых моментов в жизни, достижения намеченных планов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств» Гиппократ.

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края