День медицинского работника. Поздравление от Валерия Семёнова

Уважаемые работники здравоохранения города Норильска, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа в медицине требует особых душевных и профессиональных качеств. Как говорят, чтобы стать хорошим врачом нельзя просто получить образование, врачом надо родиться.

Доктор – это не просто человек, который может вылечить, это человек, который несмотря ни на что круглые сутки, и каждый день в году готов прийти на помощь, спасти жизнь или дать надежду на выздоровление. Ваши сострадание, милосердие и полная самоотдача выбранному делу вызывают колоссальное уважение. Результатом вашей работы становятся сотни спасенных жизней, и этот результат оправдывает все усилия. Низкий вам за это поклон!

В этот праздничный день желаю всем медицинским работникам Норильска крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия вам и вашим близким.

Пусть в вашей жизни будет как можно меньше экстремальных ситуаций, а больше ярких, положительных эмоций.

Валерий Семёнов,

сенатор Российской Федерации