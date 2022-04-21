День местного самоуправления. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые депутаты и работники органов местного самоуправления, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Наша с вами работа непосредственно связана с территорией, на которой мы все живём. Развивать эту территорию, создавать комфортную обстановку для того, чтобы настоящее и будущее Норильска оставались привлекательными для людей, которые связали с ним свою жизнь - значит качественно выполнять наши обязанности.

Муниципалитет традиционно является самой первой ступенью на пути к взаимодействию населения и власти. Система местного самоуправления подразумевает содействие и помощь согражданам, квалифицированные консультации и меры поддержки в нужный момент. Всё это составляет весомую часть вашей жизни, является призванием, ведь без этого в работе с людьми никак нельзя.

Я благодарен вам за искренний подход к делу, за умение наладить взаимодействие с горожанами и грамотно применить свои знания и опыт для наилучшего результата. От всей души желаю вам успехов в работе, положительной обратной связи от норильчан, непрерывного вдохновения и жизненной энергии.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска