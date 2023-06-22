День молодёжи 2023 — Твоё время!

Ежегодно в последнюю субботу июня вся страна празднует День молодёжи. Норильск не стал исключением. В этом году праздник выпал на 24 июня. Молодёжный центр подготовил насыщенную программу, где каждый найдёт себе развлечение по вкусу.

Праздник стартует в 14.30. На стадионе будет работать множество площадок, каждая из которых будет иметь своё название, — всего их будет восемь.

Первая — «Навстречу Родине». Здесь Клуб исторического фехтования «Северное копьё» развернёт выставку исторических доспехов, а также приглашает норильчан на показательные выступления. Кроме того, гости смогут написать письмо солдатам, принять участие в интерактивных играх вместе с юнармейцами, а самое главное — стать частью уникального проекта «ЛамаЛокация 01».

Вторая площадка — «Навстречу карьере», где центр занятости населения проведёт Ярмарку вакансий. Рекламное агентство Big city проведёт коучинг по стартапам, в дополнение данной темы Михаил Петухов расскажет об образовательной платформе «Создание и развитие стартапов». А студенты Заполярного государственного университета расскажут о приёмной комиссии в вуз.

На площадке «Навстречу новому» Молодёжная коллегия Норильска запишет вместе с гостями праздника поздравительный ролик «Привет, Норильск», а также подискутируют на тему «Банк идей по улучшению условий жизни в городе». Помимо этого, на площадке развернётся Арктический кибертурнир.

Площадка «Навстречу креативу» разделится на две локации, одна из которых будет на сцене, где с 15.30 до 16.45 состоится концертная программа «Твоё время». С 16.45 до 17.00 — массовый запуск воздушных змеев вместе с Центром культурных инициатив «Мята». А с 17.00 до 19.00 «Молодая гвардия Единой России» и проект House project проведёт молодёжный фестиваль уличных талантов Street fest.

На второй локации представительницы прекрасного пола смогут продемонстрировать красивую модельную походку. А творческие личности смогут своими руками сделать свой первый воздушный змей, интерьерную картину, талисман «Символ нашей жизни», а также расписать футболку на память.

Площадка «Навстречу добру» будет посвящена благим делам. Так, благотворительный фонд «69 параллель» проведёт ярмарку «Подарошная». Больничные клоуны всех полечат смехотерапией. А волонтёры-медики организуют интерактив «Классики — не по классике».

Клуб Freedom на площадке «Навстречу общению» приглашает норильчан поиграть в настольные игры, а также поучаствовать в мастер-классах.

На площадке «Навстречу будущему» также будут организованы мастер-классы, ребятишки смогут разукрасить моськи аквагримом, активистов ждут напольные и настольные игры, а также развлечения для детей от агентства детских праздников «Прятки».

Самых спортивных горожан ждёт площадка «Навстречу спорту». Здесь можно будет пострелять из лука, попробовать себя в роли спасателя, покататься на роликах, поиграть в шахматы и многое другое.