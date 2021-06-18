В День памяти и скорби мы вспоминаем всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях.

22 июня 2021 года в 14.00 пройдёт торжественная церемония возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь" на площади Памяти Героев. В 16.15 во всех районах муниципального образования город Норильск будет объявлена Всероссийская минута молчания. Традиционно в этот день начиная с 2009 года проходит общенациональная акция "Свеча памяти" - по всей стране зажигаются свечи в память о тех, кто погиб, защищая нашу мирную жизнь. У каждого жителя есть возможность 22 июня почтить память павших героев, установив свечу на мемориале "Вечный огонь". В этом году акция также будет проходить в онлайн-формате в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram. Присоединиться к ней можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня.