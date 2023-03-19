19 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно–коммунального хозяйства

Дорогие норильчане, в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники важнейших отраслей – бытового обслуживания населения и жилищно–коммунального хозяйства. Те самые люди, от труда которых напрямую зависит наш комфорт.

Работать в этих сферах на Крайнем Севере намного тяжелее, чем на материке – суровый климат, географическая отдалённость и сложная логистика очень часто создают много трудностей и заставляют решать сложнейшие задачи. Но норильчане, занятые в этих отраслях, — люди крепкие, стрессоустойчивые и привыкшие к сложностям. Поэтому всегда, в любую погоду, в наших домах тепло, светло, уютно, нам доступен весь комплекс услуг для комфортной жизни.

Сегодня в сфере бытового обслуживания населения и ЖКХ трудятся десятки тысяч норильчан. И каждый из них настоящий профессионал. Безусловно, всегда есть к чему стремиться. И я уверен, что благодаря высоким стандартам, которыми руководствуются в своей работе сотрудники отраслей обслуживания и ЖКХ, уровень комфорта нашей жизни будет расти.

Искренне желаю всем, у кого профессиональный праздник, спокойных будней, благодарных клиентов, поменьше сложностей в работе, здоровья, оптимизма и добра!

Александр Пестряков,

председатель Норильского городского Совета