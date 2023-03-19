Поздравление с Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно–коммунального хозяйства от Дмитрия Карасева
Поздравление с Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно–коммунального хозяйства от Дмитрия Карасева
Уважаемые работники жилищно–коммунального хозяйства и бытового сектора Норильска. Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
От работников жилищно–коммунального хозяйства зависят стабильность жизнеобеспечения населённых пунктов, полноценная деятельность всех предприятий и учреждений социальной сферы, всех организаций.
Благодаря вам в наших домах есть свет, вода и тепло. На Севере труд работников ЖКХ заслуживает особого признания, так как на плечах работников коммунальной сферы лежит огромный груз ответственности за жизнь всего города.
Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.
От всей души хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваши умелые руки, самоотдачу и отзывчивые сердца.
Искренне желаю всем работникам отрасли здоровья и благополучия, а вашим компаниям — стабильности и процветания! Пусть в ваш адрес звучат только благодарности и добрые слова!
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска