День работников уголовного розыска. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники уголовного розыска города Норильска, примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником и 104 годовщиной со дня образования вашей службы.

Самоотдача, строгое следование закону, патриотизм лежат в основе деятельности уголовного розыска и являются ориентиром для многих поколений сотрудников. Сегодня вы продолжаете придерживаться легендарных традиций, применяя их в условиях современности. Остаётесь верными данной однажды присяге.

Оперативно-служебная деятельность сопряжена с постоянными сообщениями о людях, попавших в беду, со сложными задачами, над решением которых вы работаете, невзирая на день календаря и время суток, а порой и с риском для жизни. При этом вы неизменно демонстрируете высокую компетентность и силу характера.

От всей души желаю успехов на службе, здоровья и стойкости. Пусть вам во всем сопутствует удача.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска