МАУ ИЦ «Норильские новости»

День России. Поздравление от Алексея Веллера

День России. Поздравление от Алексея Веллера

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День России. Поздравление от Алексея Веллера

День России. Поздравление от Алексея Веллера

Уважаемые жители Норильска!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днём России!

Этот праздник – символ национального единства и суверенитета нашей страны, исключительной силы духа нашего многонационального народа, сумевшего отстоять родную землю от многочисленных вражеских нашествий и сохранить ее для потомков.

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процветания, любовь к своей земле, семье. Сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы современности, особенно важно осознавать ответственность за будущее страны, безопасность наших родных и близких.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях будет мир и каждый новый день приносит радость! С праздником, с Днем России!

Алексей Веллер,

депутат Государственной думы Российской Федерации.

12 июня в 10:00 410
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