День России. Поздравление от Дмитрия Свиридова

Уважаемые земляки-норильчане!

Поздравляю вас с Днём нашей великой Родины – России!

Этот праздник – один из главных патриотических праздников. В этот день мы вспоминаем о своих корнях, о преемственности поколений. В этот день мы говорим о достоинствах нашего государства, о любви к нашей прекрасной Родине.

День России – напоминание о том, что мы – единый и сильный народ. Все мы несём общую ответственность за судьбу нашей страны. Каждый на своём месте должен выполнять свои обязанности, чтобы обеспечивать развитие страны, её экономическую и социальную стабильность, безопасность нашей Родины, способствовать развитию культуры, сохранять нашу историю.

Вместе мы сможем противостоять любым испытаниям. Да, сегодня не самый простой период в истории нашей Родины, но я абсолютно убеждён в том, что вместе мы всё преодолеем и обеспечим Отчизне развитие и процветание.

С праздником! С Днем России!

Дмитрий Свиридов,

заместитель-председателя Законодательного Собрания Красноярского края