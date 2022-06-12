День России. Поздравление от Ирины Субочевой

Дорогие норильчане!

Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников – с Днём России! Мы гордимся достижениями и богатой историей нашей Родины.

На протяжении многих веков наша великая держава стремительно развивалась, преодолевая трудности, доказывая свою непобедимость, надежно укрепляя свой суверенитет. И всё это благодаря гражданской, трудовой и ратной доблести, сильному характеру, высокой нравственности русского народа, любви к Отчизне и уверенности в светлом будущем.

Я желаю, чтобы каждый житель Норильска чувствовал себя счастливым, свободным, нужным и уважаемым. Пусть в каждом доме царят мир, душевная теплота и благополучие.

Крепкого здоровья, добра, процветания, успехов во всех ваших начинаниях и реализации намеченных планов! С Днем России!

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края