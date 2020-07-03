МАУ ИЦ «Норильские новости»

День рыбака на Таймыре перенесен на август

День рыбака на Таймыре перенесен на август

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День рыбака на Таймыре перенесен на август

День рыбака на Таймыре перенесен на август

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение традиционного праздника Дня рыбака на Таймыре перенесено на август, сообщается на сайте администрации муниципального района.

В поселках сельских поселений Хатанга и Караул празднования запланированы на 8 августа, в поселках Дудинки с точными датами пока не определились.

В этом году в рамках праздника традиционно пройдет конкурс «Лучший рыбак», который будет проходить с соблюдением всех превентивных мер. Участник, поймавший самую большую рыбу по весу и размеру, получит главный приз – лодочный мотор. Остальные призеры также получат ценные подарки, среди которых ноутбуки, бензогенераторы, палатки, рыболовные сети, эхолоты, солнечные батареи и электропилы.

Фото Денис Кожевников
3 июля в 12:09 570
День рыбака
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