День семьи, любви и верности. Поздравление от Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане! Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник олицетворяет вечные незыблемые ценности и является символом крепких семейных традиций. На супружеской верности, духовной близости и подлинной любви строится крепкая счастливая семья. Из поколения в поколение родители передают детям мудрость семейной жизни, своим примером учат трепетно хранить искренность отношений и идти по жизни рука об руку, несмотря на трудности и невзгоды.

Хочется выразить сердечную признательность родителям, воспитывающих детей на идеалах морали, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, многодетным семьям и, конечно, тем парам, в чьих домах окружённые заботой и любовью растут приёмные малыши. Спасибо вам за щедрость души, родительский труд и терпение.

От всей души желаю всем норильским семьям, чтобы в ваших домах всегда царили гармония, любовь и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, тепла домашнего очага и большого семейного счастья!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска