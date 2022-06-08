День социального работника. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые сотрудники и ветераны органов социальной защиты населения! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша готовность принимать участие в судьбах людей, возвращать им веру в лучшее требует безграничной доброты, отзывчивости и самоотдачи. В зоне особого внимания социальных работников те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Утешение и забота, оформление необходимых документов, решение повседневных бытовых вопросов – всё это серьёзный подвижнический труд, стоящий за сухими строчками демографических программ и проектов. Усилиями специалистов создана современная система социальной поддержки. Государственная помощь гражданам становится более адресной, предлагаются новые направления её развития.

Дорогие друзья! Ваша верность своему благородному делу заслуживает искреннего уважения и признательности. Спасибо за душевное тепло, которое вы дарите своим подопечным. За эффективную, слаженную работу, от которой зависят социальное самочувствие и качество жизни многих земляков.

Желаем вам счастья, здоровья, успехов, радостных событий. Пусть опыт, сплочённость, позитивный настрой помогут реализовать все намеченные планы!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания края