День социального работника. Поздравление от Ирины Субочевой

Уважаемые работники социальной сферы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша трудовая деятельность напрямую связана с милосердием, благородством, самоотдачей, добром и сопереживанием. Вы заботитесь о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому нужны моральная и материальная поддержка. Благодаря каждому из вас жители Большого Норильска адресно получают государственную помощь.

Сегодня государство уделяет особое внимание вопросам социального благополучия и улучшения качества жизни населения страны. И какие бы задачи оно не поставило - вы успешно с ними справляетесь.

Желаю вам сохранить душевное тепло и доброту, которыми наполнены ваши сердца. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и вера в лучшее будут верными спутниками при выполнении вами ежедневных социально ответственных задач.

Счастья, крепкого здоровья и успехов!

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края