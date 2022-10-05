День учителя. Поздравление от Александра Пестрякова

Дорогие учителя, уважаемые педагоги и ветераны отрасли, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эта октябрьская дата объединяет всех, кто по роду деятельности является наставниками и учителями для наших детей, вне зависимости от того, сфера ли это образования, культуры, искусства, спорта или науки. Своим делом жизни вы выбрали благородную профессию – вкладывать зёрна знаний и сеять доброе и вечное в душах юных норильчан.

Мастерство и профессионализм норильских педагогов широко известны за пределами нашего города. Наши учителя регулярно становятся победителями, призёрами и лауреатами общероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Не отстают от своих наставников и наши ребята. И это полностью ваша заслуга, уважаемые преподаватели.

От всех норильчан примите слова искренней благодарности за ваш трудный, но очень важный труд, за ваши чуткость и понимание, за умение делиться прекрасным и приумножать его. Здоровья вам, благодарных учеников и родителей, непоколебимой веры в добро и благополучия вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска