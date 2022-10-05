День Учителя. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Учитель – светлое слово. Это призвание требует лучших человеческих качеств – безграничной доброты, любви, терпения. Сопровождая ребят на пути от первых чёрточек в тетрадях до выпускных экзаменов, помогая им поверить в себя, развивать свои таланты, педагоги формируют будущее нашего края и страны.

Благодаря усилиям опытных и мудрых наставников юные сибиряки учатся в атмосфере творчества и созидания, находят себя в науке, искусстве, спорте. Их победы в престижных олимпиадах, состязаниях по ракетостроению, робототехнике говорят прежде всего об учительском мастерстве.

Сделать школьное образование современным, отвечающим на запросы нового поколения – основная задача отрасли. Педагоги Красноярья активно внедряют передовые практики, разрабатывают авторские программы и методики. Их достижения в этой работе не раз отмечались на высоком уровне.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, вдохновения, ярких профессиональных свершений!

Александр Усс,

губернатор Красноярского края

Алексей Додатко,

председатель Законодательного собрания края