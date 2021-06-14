Деньги есть, а вы держитесь

Кто говорит? Слон

Телефонный разговор с сотрудником службы безопасности банка сейчас — самое небезопасное занятие. Если, взяв трубку, вы услышали: «С вашей банковской карты в данный момент происходит списание денежных средств, нужно срочно остановить процесс», смело прекращайте разговор. Для успокоения можете сами позвонить в банк по номеру телефона, указанному на вашей карте, и узнать, всё ли в порядке с вашими деньгами. Если же продолжите беседу с позвонившим, лишитесь и денег, и веры в людей, как норильчанка — учительница музыки, которая, спасая свои кровные от несанкционированного списания, перевела на левый счёт 385 тысяч рублей.

Обычно «с целью сохранности средств от мошенников» мошенники рекомендуют наивному слушателю срочно снять со всех его карт все сбережения и перевести их на виртуальный счёт, открытый якобы на его имя в приложениях «Яндекс–Деньги», «Киви–Кошелек» и т. д.

Также аферисты могут предложить установить антивирусное программное обеспечение. А ещё преступники могут сказать: «Мы работники банка, нам вы не должны сообщать коды, поэтому, чтобы заблокировать карту, мы вас сейчас переведём на робота». Так вот, робот тоже с ними заодно, а вернее, его просто не существует, это тоже обман.

Также активно мошенники пользуются любовью граждан ко всяким подарочкам — бонусам, кешбэкам и другим приятностям. Преступники звонят и сообщают о возможном дополнительном начислении каких–нибудь баллов или переводе их в денежный эквивалент и просят провести ряд манипуляций для активации предложения. И получают после этого доступ к картам, с которых впоследствии списывают все денежки.

Так, злоумышленник, представившись сотрудником сайта IQ TREND, похитил с «Киви–Кошелька» норильчанина более полутора миллионов. А 145 тысяч рублей преступники умыкнули со счёта электрогазосварщика, обманом выведав у него коды подтверждения.

Мышите, не мышите

Пожилые норильчане и инвалиды попадаются на другую уловку мошенников — предложение получить компенсацию за ранее приобретённые БАДы. Преступники пользуются тем, что, как правило, люди со временем разочаровываются в биологически активных добавках, так как после приёма исцеления не происходит. Каким–то образом злоумышленники выходят на покупателей и сообщают им, что они имели неосторожность купить некачественный товар, который реализовывала банда мошенников. А вот теперь бандиты задержаны, и всем потерпевшим положено возмещение средств, потраченных на лжепрепараты. Только, чтобы получить компенсацию, необходимо заплатить налог в размере 10–15 тысяч рублей либо оплатить услуги адвоката или возместить различные, на первый взгляд, незначительные, связанные с судебным разбирательством, расходы.

И пенсионеры переводят «налог». А после этого им сообщают, что им положена бОльшая компенсация, поэтому надо ещё чуть доплатить... И так до полного финансового опустошения потерпевшего.

Из полицейской сводки:

60–летняя норильчанка перевела в счёт компенсации за приобретённые ею ранее биологически активные добавки 780 тысяч рублей;

норильская пенсионерка 1967 года рождения посредством денежных переводов по системе форсаж/пострансфер (всего 15 транзакций) в отделении «Почты России» в счёт компенсации за приобретённые ранее некачественные лекарства перечислила 2 миллиона 450 рублей;

работник НТЭК оплатил госпошлину за адвокатские услуги в размере 85 тысяч 700 рублей;

44–летний помощник машиниста НЖД в целях оформления компенсации за ранее приобретенные БАДы перевёл 344 тысячи рублей;

70–летняя жительница Кайеркана, лаборантка городской больницы № 3, полтора месяца через Сбербанк и «Почту России» в счёт возврата средств за лжепрепараты переводила деньги конкретным лицам — всего было произведено 19 переводов на сумму 1 млн 942 тыс. 696 рублей;

педагог социально–образовательного центра, 50–летняя женщина, перевела лженалоговикам и лжеадвокатам 138 тысяч 480 рублей.

Я тучи разведу руками

Если у вас что–то заболело, идите в поликлинику, вызывайте скорую, врача на дом, но не обращайтесь к целителям, экстрасенсам, знахарям и гадалкам. Также не надо с помощью всех перечисленных выше «хирамантов» пытаться лишить проблемы в личной и семейной жизни — для этого в муниципальных учреждениях работают квалифицированные психологи. Желая узнать причину всех своих бед, приворожить, заговорить, снять порчу, наживёте ещё и проблемы с деньгами.

Типичный пример: после просмотра телепередачи, поверив в обещания псевдоцелителя вернуть молодость, красоту и мужа в семью, женщина позвонила по указанному в бегущей строке номеру и затем не только рассталась с накоплениями, но и взяла несколько кредитов...

Также нередко дамы, у которых есть сложности в общении с противоположным полом, ведутся на интернет–предложения улучшить карму, изменить судьбу, снять венец безбрачия, открыть дорогу принцу на белом коне и т. д., и т. п.

Порой мам и бабушек подводит излишнее беспокойство за своих чад. Так, одна норильская пенсионерка, не получая известий от своего внука — курсанта военного училища, позвонила ясновидящей, чей номер телефона увидела в какой–то телепередаче. Доктор чародейских наук тут же определила, что парень не выходит на связь потому, что лежит в госпитале, а вылечиться не может, потому что на нём порча. Сердобольная бабушка, естественно, решила помочь любимому внучку, продала акции «Норникеля», полученные ею во времена приватизации горно–металлургического комбината, и перевела знахарке за снятие негативного воздействия тёмных сил более 7 миллионов рублей.

Купить подешевле

Приобретая товары и услуги через интернет, нужно быть готовым к тому, что продавец может оказаться мошенником. Как правило, нечистые на руку коммерсанты привлекают покупателей заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путём перевода денежных средств на электронный кошелёк.

Из полицейской сводки:

норильчанин 1997 года рождения перечислил в счёт покупки автозапчастей на сайте «Авито» 15 тысяч рублей. В подобную ситуацию попал и другой норильский автолюбитель, переведя злоумышленникам более 44 тысяч рублей;

42–летняя нигде не работающая норильчанка стала жертвой мошенников, откликнувшись на объявление на сайте «Юла» о продаже бытовой техники и перечислив им 6 тысяч рублей;

32–летняя нигде не работающая жительница Норильска отправила мошенникам 144 тысячи 500 рублей за норковую шубу, объявление о продаже которой было размещено на сайте «Авито»;

тридцатилетний инженер–программист перечислил в счёт покупки принтера на сайте PLASMA–STORE.ONLINE 15 тысяч 880 рублей;

директор одной из норильских школ посредством интернета покупал снегоход, сумма ущерба — 485 тысяч 879 рублей;

мошенник под предлогом сдачи в аренду квартиры в Норильске завладел денежными средствами молодой норильчанки в размере 15 тысяч рублей;

преступник, представившийся Андреем, под предлогом сдачи в аренду квартиры в Сочи по объявлению на сайте «Авито» похитил денежные средства норильчанки 1981 г. р., работницы ООО «НОК», в размере 19 тысяч 291 рубля, которые она перевела ему со своей банковской карты, и испортил ей отпуск.

Продать подороже

Жертвой мошенников можно стать и будучи продавцом. Так что держите ухо востро, не только пытаясь что–то купить, но и размещая в интернете объявления о продаже. Традиционная схема: вам звонит покупатель, эмоционально рассказывает о том, как ему понравился ваш товар, и просит номер карты для перевода денег как можно быстрее — чтобы вы уже никому больше столь желанную вещь не продавали. И вас могут так заговорить, что вы, радуясь, что нашёлся такой хороший покупатель, назовёте вдобавок и разные коды. И вместо того, чтобы получить на свою карту денежные средства, вы их переведёте.

Ещё один распространённый способ: чтобы вы смогли получить перевод в качестве предоплаты, вас просят подойти к банкомату и выполнить несколько операций, благодаря которым вы, не разбираясь в этом, подключите к своей банковской карте чужой мобильный телефон. Другими словами, мошенник, благодаря вашей неосмотрительности и неосведомлённости, получит доступ к вашей карте и снимет с неё всё до последней копейки.

Из полицейской сводки:

работница почты в ходе продажи дивана по объявлению, размещённому ею на «Авито», перечислила мошенникам 30 тысяч рублей;

норильчанин в интернете выставил на продажу гараж. Мошенник под предлогом внесения залога похитил у продавца, который сам провёл с картой под диктовку «покупателя» некоторые манипуляции, 230 тысяч рублей.

Помоги мне!

Ну у кого сегодня нет аккаунта в социальных сетях? Для многих виртуальное общение стало настолько привычным, что практически полностью заменило живое. Конечно, это личное дело каждого. Но необходимо учитывать, что преступники сегодня легко получают доступ к персональным данным. Так что размещая детальные сведения о себе в интернете, вы должны понимать, что доверяете их тысячам незнакомцев.

Кроме того, мошенники путём взлома странички либо создания «зеркала» могут обращаться с просьбой помочь деньгами на лечение или даже организацию похорон. Бывало, отзывчивые норильчане, не перепроверив данную информацию, перечисляли деньги злоумышленникам и очень удивлялись, встретив потом «покойника» на улице. Так что необходимо созваниваться с друзьями, знакомыми, родственниками, не доверяя письменным сообщениям, особенно если это касается денег.

Из полицейской сводки:

неустановленное лицо путём обмана работницы рудника «Октябрьский» под предлогом займа денежных средств от лица знакомой посредством сети «Одноклассники» похитило 4 тысячи рублей;

пятидесятилетняя норильчанка, откликнувшись на просьбу о помощи якобы своей подруги, сообщение пришло с её страницы, перевела неизвестному 12 тысяч рублей.

Раз биткоин, два биткоин

Заработав капитал, хочется его, конечно же, сохранить, а ещё лучше — преумножить. А процентные ставки в банках невысоки. И, желая вложить свои денежки повыгоднее, легко попасться на «разводилово».

Вообще–то, инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высоко рискованным даже при наличии безупречной репутации конторы. Что уж говорить о левых фондах и кооперативах, обещающих прибыль в разы большую, чем в банке. Соглашаясь приобрести биткоины, стать участником и трейдером на биржевых площадках «Форекс», вы сильно рискуете.

Так что перед тем как доверить свой капитал маклерам, брокерам и другим финансовым гуру, внимательно изучите не только их личную страницу в интернете, но и официальную информацию о них, узнайте, есть ли у них регистрация, каков регламент. Помните: высокие проценты и стабильную прибыль новичкам–трейдерам обычно обещают мошенники.

Так, норильская пенсионерка при игре на бирже перевела преступникам на различные банковские счета через сайт us–trade полтора миллиона рублей.

Кредит одобрен

В интернете полным полно объявлений о срочной выдаче кредита без проверки кредитной истории. Перейдя по ссылке, жди звонка или электронного письма. Вам объявят, что кредит одобрен, но для его получения необходимо внести первый процентный взнос. Само собой, он уйдёт в никуда.

А ещё мошенники предлагают всяческую помощь в получении ссуды в солидных банках. Так, две норильчанки, пытаясь получить «услуги по оказанию помощи в кредитовании» на сайте «КредитДом», лишились 20 тысяч рублей каждая. Деньги были отданы в счёт оплаты поддержки.

Мама, у меня проблемы

Частенько срабатывает и такая схема: мошенник, используя мобильный телефон, осуществляя перебор номеров по возрастанию или убыванию последней цифры, звонит на телефон и взволнованным голосом сообщает, что ваш сын, сват, брат, зять, тесть и т. д. задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления или правонарушения. Как правило, речь идёт о ДТП, незаконном хранении оружия или наркотиков, нанесении тяжких телесных повреждений.

Конечно, не со всеми абонентами этот номер проходит, но имеющие неблагополучных родственничков наживку заглатывают. Пытаясь помочь близким, люди соглашаются на всё.

Так, две норильчанки, решая вопрос об освобождении родных, якобы задержанных за незаконное хранение наркотических средств, перевели на счёт «нужных людей» около четырёх миллионов рублей.

Также обеспокоенным родственникам могут предложить передать деньги посреднику, который приедет за ними. В любом случае здесь остаётся успокаивать себя лишь тем, что близкие на самом деле в заварушку не попадали.

Болтун — находка для ворюги

Мошенники придумывают всё новые и новые предлоги для обмана. Даже если сейчас о какой–то схеме мы не рассказали, помните, что никакие «добрые услуги» по телефону не осуществляются! Вы не должны доверять незнакомцам, звонящим вам с выгодными предложениями.

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте собеседникам номера банковских карт, CVV–коды и коды из СМС–уведомлений. Если у вас спрашивают эти данные, вас обманывают. Запомните: службы безопасности банковских организаций, техническая поддержка никогда сами не звонят клиентам.

Если вам звонят с незнакомых номеров, начинающихся с +7 495, +7 499, просто не поднимайте трубку. Преступники будут пытаться вас разговорить, войти в доверие, используя различные психологические методы и уловки, и всё для того, чтобы получить информацию о счетах и банковских картах. Знайте, что в ходе разговора мошенники могут записывать ваш голос для доступа к вашим банковским счетам. Запомните: все манипуляции с картами всегда производятся только при личном обращении в банк.

Полицейские всегда готовы вам помочь. Но лучше предупредить преступление, чем его расследовать. К тому же дела о мошенничествах раскрываются очень тяжело, потому что, как правило, преступники — неместные.

Следуя здравому смыслу, вы убережёте свои нервы, деньги, время и не прослывёте простофилей!

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