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Депутат горсовета Татьяна Скорик проведёт приём родителей дошкольников

Депутат горсовета Татьяна Скорик проведёт приём родителей дошкольников

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Депутат горсовета Татьяна Скорик проведёт приём родителей дошкольников

27 сентября, в День воспитателя и всех дошкольных работников, в Норильске в Общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится единый день приёма родителей дошколят.

Депутат горсовета Татьяна Скорик проведёт приём родителей дошкольников

Татьяна Скорик — заведующая одним из детских садов Талнаха. Приём осуществляется по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться на встречу можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.

20 сентября в 15:08 430
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