Депутат горсовета Татьяна Скорик проведёт приём родителей дошкольников
Депутат горсовета Татьяна Скорик проведёт приём родителей дошкольников
27 сентября, в День воспитателя и всех дошкольных работников, в Норильске в Общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится единый день приёма родителей дошколят.
Татьяна Скорик — заведующая одним из детских садов Талнаха. Приём осуществляется по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться на встречу можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.