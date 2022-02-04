Депутат Госдумы Алексей Веллер изучил процесс реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска

«Жилое образование ждёт масштабная застройка. Как видите, мы начали с вопроса безопасности: обеспечили защиту территории от пожаров и чрезвычайных ситуаций, а дальше направим силы на строительство жилого фонда. Что касается коллекторного хозяйства, мы уже ввели в эксплуатацию один участок по улице Комсомольской, ведётся проектирование по другим участкам. Работа идёт по графику и в согласовании с министерством промышленности региона. Важных результатов мы добились и в части термостабилизации грунтов. На этот год запланированы работы сразу по трём проектам. Параллельно мы запускаем проектирование социальных объектов, которые должны появиться в Оганере и районе Кайеркан», — рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

К объектам комплексного плана первого запуска также относятся дополнительно финансируемое «Норникелем» строительство школы им. В.И. Долгих, которая будет находиться напротив спортхолла «Айка», зимнего сада, бассейна и так далее. В этом году руководство города намерено установить сваи для будущих построек. «Это станет наглядным подтверждением того, что процесс происходит не только на бумаге, он уже переместился на строительные площадки», — отметил Алексей Веллер.

Отвечая на вопрос депутата Госдумы по поводу строительства водозабора на реке Норильской, Дмитрий Карасев сообщил: «В конце минувшего года мы внесли изменения в соглашение, где говорится именно о строительстве нового водозабора, а не гидросооружения, как было указано прежде. Коллеги из НТЭК реализуют этот проект самостоятельно. Уже проводятся изыскательские работы, «Норникель» обеспечивает полное финансирование. Предполагается, что новый водозабор будет способен исполнить и даже усилить функции двух существующих, а их, в свою очередь, можно будет поддерживать в рабочем состоянии или использовать как резерв».

Помимо этого, в городе ведётся замена всей транспортировочной системы от водозабора до Центрального района. В комплексе будет создана обновлённая система водоснабжения Центрального района, надёжная с точки зрения безопасности и качества предоставляемых услуг. «В Кайеркане, где трубопроводы устарели, периодически происходит ремонт сетей. В результате в сеть иногда попадает загрязнённая вода, это вызывает вполне объяснимые жалобы и негодование жителей. Во избежание таких случаев на перспективу необходимо планировать либо замену, либо установку выходных фильтров», — пояснил глава Норильска, добавив, что в остальном водоснабжение и отопительный период в городе обходятся без существенных сбоев.

В завершение доклада о городских хозяйственных мероприятиях Дмитрий Карасев подчеркнул, что руководство Норильска держит на контроле вопрос снегоуборки для того, чтобы в снежные месяцы (февраль-март) можно было своевременно очищать территорию. «Разумеется, северная специфика накладывает определённый отпечаток как на текущий ритм жизни Норильска, так и на реализацию комплексного плана. Тем не менее ситуация, которую я вижу сегодня, говорит о том, что решения, принятые в прошлом году, были абсолютно своевременными. Осталось только реализовать намеченное», — отметил Алексей Веллер.