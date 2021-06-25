Депутат Госдумы Алексей Веллер: «План развития Норильска должен быть поддержан на федеральном уровне»
Депутат Госдумы Алексей Веллер: «План развития Норильска должен быть поддержан на федеральном уровне»
Во время рабочей поездки в Норильск депутат Государственной думы Алексей Веллер осмотрел городские объекты и принял участие в круглом столе на тему «Запуск программы реновации жилищного фонда Норильска. Обсуждение особенностей строительства на вечной мерзлоте».
«Встреча была посвящена старту программы комплексной реновации. Все мы прекрасно понимаем, что это очень важное направление развития города, которое призвано в ближайшие годы существенно улучшить ситуацию с жилищным фондом и состоянием инженерной инфраструктуры. Оно также поможет в восприятии Норильска как города, который активно модернизируется. Я считаю, что город живет, когда он строится.
Администрации Норильска и компании «Норникель» предстоит решить ряд масштабных задач, считает депутат Госдумы. У арктических территорий есть свои особенности, которые создают определенные трудности в выполнении столь большого объёма запланированных работ. Во-первых, это проблема строительства на вечномёрзлых грунтах, во-вторых - технологические сложности, связанные с удалённостью территории.
«Сегодняшнее совещание и осмотр объектов как раз и посвящены тому, в какой точке мы сегодня находимся. Много внимания уделено вопросам строительства и проблемам, связанным с вечной мерзлотой, тому, какие новые технологии можно использовать. Мы должны определить, как решать задачи на перспективу, создавая надёжную систему мониторинга», - отметил Алексей Веллер.
Он также напомнил, что сейчас происходят серьезные изменения и в климате, и в инженерно-геологических условиях, их надо тщательно изучать и анализировать. Это, по сути, новое направление в прикладной строительной науке. Кроме того, вопрос термостабилизации грунтов становится одним из насущных для всех территорий Арктической зоны, а не только для Норильска.
«Мне очень отрадно, что у администрации города есть понимание того, что нужно делать, как продвигаться к достижению намеченной цели. Семь тысяч человек, которые к 2024 году должны обрести новое комфортное современное жилье, это очень существенный показатель для Норильска. Я сказал коллегам, что с одной стороны им можно посочувствовать, потому что работа предстоит колоссальная, а с другой - позавидовать, потому что они занимаются интереснейшим делом. При успешной реализации комплексного плана развития Норильска, во что я безоговорочно верю, они по праву смогут гордиться вкладом в преображение своего родного, любимого города».
Как и. о. президента Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» Алексей Веллер полагает, что опыт Норильска пригодится всем территориям Арктической зоны Российской Федерации. А в качестве депутата Государственной думы он заявил о готовности поддержать норильчан на федеральном уровне в реализации глобального плана развития города. Так, к примеру, недавно удалось уладить вопрос о том, чтобы объекты социально-культурно-бытового назначения не проходили экологическую экспертизу. А это должно существенно сократить срок их строительства и сдачи в эксплуатацию.