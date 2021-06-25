Депутат Госдумы Алексей Веллер: «План развития Норильска должен быть поддержан на федеральном уровне»

«Встреча была посвящена старту программы комплексной реновации. Все мы прекрасно понимаем, что это очень важное направление развития города, которое призвано в ближайшие годы существенно улучшить ситуацию с жилищным фондом и состоянием инженерной инфраструктуры. Оно также поможет в восприятии Норильска как города, который активно модернизируется. Я считаю, что город живет, когда он строится.

Администрации Норильска и компании «Норникель» предстоит решить ряд масштабных задач, считает депутат Госдумы. У арктических территорий есть свои особенности, которые создают определенные трудности в выполнении столь большого объёма запланированных работ. Во-первых, это проблема строительства на вечномёрзлых грунтах, во-вторых - технологические сложности, связанные с удалённостью территории.

«Сегодняшнее совещание и осмотр объектов как раз и посвящены тому, в какой точке мы сегодня находимся. Много внимания уделено вопросам строительства и проблемам, связанным с вечной мерзлотой, тому, какие новые технологии можно использовать. Мы должны определить, как решать задачи на перспективу, создавая надёжную систему мониторинга», - отметил Алексей Веллер.

Он также напомнил, что сейчас происходят серьезные изменения и в климате, и в инженерно-геологических условиях, их надо тщательно изучать и анализировать. Это, по сути, новое направление в прикладной строительной науке. Кроме того, вопрос термостабилизации грунтов становится одним из насущных для всех территорий Арктической зоны, а не только для Норильска.

«Мне очень отрадно, что у администрации города есть понимание того, что нужно делать, как продвигаться к достижению намеченной цели. Семь тысяч человек, которые к 2024 году должны обрести новое комфортное современное жилье, это очень существенный показатель для Норильска. Я сказал коллегам, что с одной стороны им можно посочувствовать, потому что работа предстоит колоссальная, а с другой - позавидовать, потому что они занимаются интереснейшим делом. При успешной реализации комплексного плана развития Норильска, во что я безоговорочно верю, они по праву смогут гордиться вкладом в преображение своего родного, любимого города».

Как и. о. президента Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» Алексей Веллер полагает, что опыт Норильска пригодится всем территориям Арктической зоны Российской Федерации. А в качестве депутата Государственной думы он заявил о готовности поддержать норильчан на федеральном уровне в реализации глобального плана развития города. Так, к примеру, недавно удалось уладить вопрос о том, чтобы объекты социально-культурно-бытового назначения не проходили экологическую экспертизу. А это должно существенно сократить срок их строительства и сдачи в эксплуатацию.