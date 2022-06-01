Депутат Госдумы Алексей Веллер в рамках рабочего визита в Норильск осмотрел объекты реновации

Первым пунктом осмотра стало введённое в эксплуатацию в конце 2021 года здание пожарного депо в Оганере. Гость высоко оценил качество выполненных работ и отметил, что пождепо не просто соответствует всем современным требованиям, но является уникальным для Красноярского края объектом. Помимо этого, Алексей Веллер посетил участок, отведённый под строительство домов и социальных объектов. В целом Оганер можно назвать основной стройплощадкой программы реновации: здесь построят многоэтажные жилые дома, школу и детский сад. Как рассказал заместитель главы города по перспективным проектам и реновации Роман Красовский, всего в Оганере возведут 35 жилых домов, десять из которых за счёт бюджетных средств, остальные – за счёт средств «Норникеля». По мнению Алексея Веллера, реализация этого масштабного проекта вдохнёт новую жизнь в Оганер. «Изначально жилое образование было задумано как развитый спальный район Норильска, но, к сожалению, кризис 1990-х годов не дал воплотиться в жизнь этой идее. Сегодня, благодаря программе реновации, уверен, этот микрорайон будет даже лучше, чем планировалось когда-то», - сказал Алексей Веллер.

Также депутату Госдумы показали площадку, оставшуюся после демонтажа дома на ул. Павлова, 8, в Центральном районе и дом на ул. Богдана Хмельницкого, 14, который запланирован к сносу. По словам Романа Красовского, здание ещё предстоит обследовать, чтобы определить возможность его реконструкции. В этом микрорайоне жилые дома будут строить по-новому, но выглядеть они будут как снесённые – чтобы сохранить архитектурный облик города.

Ознакомившись с объектами реновации, депутат Государственной Думы отметил высокую степень готовности к началу строительства жилых домов и социальных объектов. «Сегодня очень важно то, что начинается практическая реализация глобальной программы – идёт проектирование, подготовлены площадки, заключены первые контракты и определены подрядчики. Есть все основания полагать, что к концу года начнётся непосредственно строительство жилых домов. Сегодня все работают по современным строительным нормативам, которые обеспечат максимальный комфорт новым жильцам – в новостройках будут благоустроенная прилегающая территория, парковочные места и так далее. Всё это направлено, прежде всего, на удобство жителей», - подытожил Алексей Веллер.