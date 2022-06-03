МАУ ИЦ «Норильские новости»

Депутат Госдумы Георгий Арапов побывал на объектах «Норникеля»

Депутат Госдумы Георгий Арапов побывал на объектах «Норникеля»

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Депутат Госдумы Георгий Арапов побывал на объектах «Норникеля»

В рамках рабочей поездки в Норильск депутат посетил стройплощадку «Серной программы».

Депутат Госдумы Георгий Арапов побывал на объектах «Норникеля»

«Серная программа – проект уникальный по своим масштабам, его сложно с чем-то сравнивать. И для меня это в первую очередь показатель того, что «Норникель» действительно заботится об окружающей среде. Для нас очень важно, чтобы предприятия страны даже в нынешних непростых условиях находили эффективные решения и развивали новые технологии в области экологии», - поделился Георгий Арапов.

Он уверен, что опыт «Норникеля» должны перенять и другие представители крупного бизнеса.

Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля»
3 июня в 16:33 90
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