Депутат Госдумы Георгий Арапов побывал на объектах «Норникеля»

«Серная программа – проект уникальный по своим масштабам, его сложно с чем-то сравнивать. И для меня это в первую очередь показатель того, что «Норникель» действительно заботится об окружающей среде. Для нас очень важно, чтобы предприятия страны даже в нынешних непростых условиях находили эффективные решения и развивали новые технологии в области экологии», - поделился Георгий Арапов.

Он уверен, что опыт «Норникеля» должны перенять и другие представители крупного бизнеса.