Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Веллер осмотрел объекты реновации Норильска

«В Норильске много лет все говорят о тёплых остановках, о том, что их нужно сделать, и сейчас, наконец-то, эта проблема решена», — отмечает Алексей Веллер.

Глава города Дмитрий Карасев рассказал, что реализация программы по установке тёплых остановочных павильонов собрала много положительных отзывов норильчан: «В этом году мы хотим их ещё немного доработать. Установим в каждый павильон кнопку 112, по третьей камере, которая будет снимать вход с улицы. В больших павильонах сейчас прорабатываем с предпринимателями возможность установки кофематов».

Также градоначальник рассказал, что помимо сведений, размещённых на информационных панелях в тёплых остановках, в данный момент находится в разработке онлайн-приложение, которое позволит норильчанам отслеживать в режиме реального времени движение автобусов и время их прибытия.

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера высоко оценил темпы установки тёплых остановочных павильонов в Норильске.

«Изначально контракт на установку отапливаемых павильонов был заключён на 2022-2023 год, но выполнен с опережением сроков в полном объёме в 2022 году. Также дополнительно планируется установка отапливаемых павильонов на межрайонных проездах Талнах — Норильск – Кайеркан – Оганер и в промышленных зонах», — пояснил глава города.

Алексей Веллер заверил, что поделится с коллегами Союза городов Заполярья и Крайнего Севера опытом Норильска по реализации на территории Арктической зоны такого успешного проекта.