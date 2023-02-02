Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Веллер осмотрел объекты реновации Норильска
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Веллер осмотрел объекты реновации Норильска
Депутат оценил успешную реализацию программы по установке тёплых остановочных павильонов.
«В Норильске много лет все говорят о тёплых остановках, о том, что их нужно сделать, и сейчас, наконец-то, эта проблема решена», — отмечает Алексей Веллер.
Глава города Дмитрий Карасев рассказал, что реализация программы по установке тёплых остановочных павильонов собрала много положительных отзывов норильчан: «В этом году мы хотим их ещё немного доработать. Установим в каждый павильон кнопку 112, по третьей камере, которая будет снимать вход с улицы. В больших павильонах сейчас прорабатываем с предпринимателями возможность установки кофематов».
Также градоначальник рассказал, что помимо сведений, размещённых на информационных панелях в тёплых остановках, в данный момент находится в разработке онлайн-приложение, которое позволит норильчанам отслеживать в режиме реального времени движение автобусов и время их прибытия.
Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера высоко оценил темпы установки тёплых остановочных павильонов в Норильске.
«Изначально контракт на установку отапливаемых павильонов был заключён на 2022-2023 год, но выполнен с опережением сроков в полном объёме в 2022 году. Также дополнительно планируется установка отапливаемых павильонов на межрайонных проездах Талнах — Норильск – Кайеркан – Оганер и в промышленных зонах», — пояснил глава города.
Алексей Веллер заверил, что поделится с коллегами Союза городов Заполярья и Крайнего Севера опытом Норильска по реализации на территории Арктической зоны такого успешного проекта.