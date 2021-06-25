Депутат Госудумы Алексей Веллер встретился с норильской «Командой 2.0»

На встрече с командой Алексей Веллер отметил, что в ближайшее время Норильску предстоит стать пионером реновационных решений. Ведь в рамках четырёхстороннего соглашения в городе пройдёт первый в России эксперимент по комплексному преображению северного города.

Именно этой теме посвятила свой доклад участница «Команды 2.0» заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Она отметила, что в основу разрабатываемого плана легли советские разработки 1950-х годов, приведённые в соответствие с современными стандартами урбанистики.

«В будущем мы видим наш город совершенно другим. В первую очередь это касается инфраструктуры. Уже предусмотрено строительство новых школ в Центральном районе и в Оганере, появление трёх детских садов и реорганизация музея современного искусства»,- сообщила Наталья Коростелева.

Также она уточнила, что среди основных направлений развития Таймыра можно назвать туризм, создание высокотехнологичных предприятий, которые смогут производить современные материалы для строительства новых домов в Большом Норильске, а также привлечение в город молодёжи.

Следующим выступил депутат Норильского городского Совета Константин Горбунов. В своём докладе он сообщил, что для создания нового облика города будут привлечены силы лучших мировых архитектурных агентств. Администрация Норильска уже завершила сбор заявок от горожан о том, каким они хотели бы видеть родной город.

«В июле будет объявлен открытый конкурс на лучший проект развития Норильска, в котором примут участие и зарубежные архитекторы. А в феврале из числа заявок будет отобрано три лучших проекта, из которых и будет выбран победитель», - пояснил Константин Горбунов.

В заключение Алексей Веллер добавил, что уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Норильск не станет вахтовым посёлком. Но для этого людям нужно создать комфортные условия для жизни, чтобы они хотели ехать сюда, жить и работать здесь. Он также заявил, что сейчас норильчанам важно максимально эффективно распорядиться полученными по четырёхстороннему соглашению средствами, так как став пионером реновации, Норильск наметит фарватер, по которому затем пойдёт весь российский Север.