МАУ ИЦ «Норильские новости»

Депутат краевого Заксобрания Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

Депутат краевого Заксобрания Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

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Депутат краевого Заксобрания Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

Депутат краевого Заксобрания Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

Мероприятие состоится 26 января в местном отделении ВПП «Единая Россия» по адресу: ул. Севастопольская, 7а (вход с торца). Приём будет проходить только по предварительной записи по телефонам: 42-48-69, 42-38-19.

14 января в 13:00 290
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