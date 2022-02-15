Депутат краевого Заксобрания Юрий Захаринский проведёт личный приём граждан в Норильске
Депутат краевого Заксобрания Юрий Захаринский проведёт личный приём граждан в Норильске
Приём будет проводиться совместно с представителем уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, депутатом норильского горсовета Ниной Шпетной.
Мероприятие пройдёт в кайерканском территориальном управлении администрации Норильска 17 февраля с 17.00 до 19.00. Приём возможен только по предварительной записи.
Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.