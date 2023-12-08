Депутат Заксобрания Юрий Захаринский посетил Норильск
Депутат Заксобрания Юрий Захаринский посетил Норильск
Зампредседателя комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Юрий Захаринский совместно с министром экологии края Владимиром Часовитиным посетили ряд объектов и приняли участие в рабочих встречах, на которых обсуждались наиболее важные экологические темы для северян.
Так, в октябре «Норникель» запустил первую очередь «Серной программы». Юрий Захаринский подчеркнул: «В Норильске построен практически ещё один завод, будут радикально сокращены выбросы диоксида серы, воздух станет чище».
В рамках поездки состоялся визит на газонаполнительную компрессорную станцию АО «Норильсктрансгаз» — первую в городе автомобильную газовую заправку, а также осмотр промышленного полигона отходов компании «Норникель».
На особом контроле Юрия Захаринского находится вопрос реконструкции очистных сооружений Норильска, принимающих стоки от жилой территории. Они были введены в эксплуатацию в 1983 году. Зданию требуется капремонт, а оборудование нуждается в замене. Учитывая стоимость всех работ, здесь нужна будет совместная работа министерства экологии, Законодательного собрания и федеральных органов.
Также делегация посетила центр детского творчества «Белый мишка». Как отметил Юрий Николаевич: «Именно с экологического просвещения начинается забота об окружающем мире и природе, и с такой задачей «Белый мишка» справляется отлично».