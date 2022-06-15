Депутатский корпус Норильска отчитался о работе пятого созыва

В частности, в период работы пятого созыва норильского горсовета были изменены краевые законы в части переселения, ремонта квартир для детей-сирот, оплаты проезда в отпуск и обратно для краевых бюджетников, увеличения численности специалистов комиссий по делам несовершеннолетних. «С изменением краевого законодательства дела обстоят проще, чем с корректировками федеральных законов. Так, до сих пор продолжается проработка нашей инициативы по внесению изменений в федеральный закон о переселении – там, к сожалению, учтены не все категории инвалидов. Эту работу, безусловно, надо довести до конца», - отметил Александр Пестряков.

Помимо этого, спикер местного парламента высоко оценил совместную работу с депутатами Заксобрания края в сфере здравоохранения. В отчётном периоде для Норильской межрайонной больницы № 1 и Норильской межрайонной детской больницы было приобретено высокотехнологичное оборудование, закупка которого не была предусмотрена нацпроектом «Здоровье». Помимо этого, краевые коллеги посодействовали норильским и в решении вопроса капитального ремонта стационара детской больницы на улице 50 лет Октября, 12. Эти работы будут выполняться поэтапно, средства в краевом бюджете уже предусмотрены.

Рассказал Александр Пестряков и о работе норильских депутатов в период пандемии коронавируса: в это время был принят ряд важных для территории решений по поддержке норильчан. «Для поддержки малого и среднего бизнеса было принято решение о снижении вдвое ставки ЕНВД, арендаторам муниципальных площадей и земель была дана отсрочка и рассрочка по арендным платежам. Кроме того, мы приняли решение сохранить право на оплату дороги для местных бюджетников и членов их семей, если они перенесли свой отпуск из-за пандемии или провели его в Норильске», - напомнил докладчик.

Ещё одним важным направлением работы народных избранников Александр Пестряков назвал повышение инвестиционной привлекательности территории и развития внутреннего и въездного туризма. Так, по решению горсовета резиденты Арктики на срок до пяти лет освобождены от уплаты земельного налога. Кроме того, ведётся работа по созданию муниципальной особо охраняемой природной территории в ущелье Красные камни и по изменению федеральных правил рыболовства в части разрешения лимитированного вылова рыб гольцовых пород. «Результат принятых мер по развитию туризма уже отражён в конкретных цифрах: внешний турпоток с 2019 года вырос почти в три раза. Если в 2019 году к нам приезжали 3800 туристов, то прогноз на этот год – порядка 11 000», - подчеркнул Александр Пестряков.

Что касается важнейшей области деятельности депутатов – общения с норильчанами и исполнения их наказов, – то за пять лет в ходе личного приёма и письменно к парламентариям обратились более 9000 горожан. Кроме того, было проведено порядка тысячи встреч с трудовыми коллективами. «Лидерами рейтинга обращений, если так можно выразиться, по-прежнему остаются сферы ЖКХ, здравоохранения и трудоустройство. По последнему пункту добавлю, что несмотря на большое количество вакансий в Центре занятости и низкий уровень безработицы, на приём приходят люди, чьи специальности сегодня в Норильске, к сожалению, не востребованы», - пояснил Александр Пестряков.

Резюмируя свой доклад, он поблагодарил коллег за продуктивную работу в пятом созыве и пожелал удачи в предвыборной кампании тем парламентариям, которые планируют вновь войти в состав городского Совета Норильска.

«От лица всей администрации и от себя лично хочу выразить вам огромную благодарность за конструктивное взаимодействие. Мы всегда находили с вами взаимопонимание в решении сложных вопросов. Все инициативы администрации, даже те, которые возникали вне повестки вашей работы на комиссиях и сессиях, вы всегда поддерживали и принимали соответствующие решения. Это очень помогало нам в реализации всех программ на благо нашего города», - поблагодарил депутатов за совместную работу глава Норильска Дмитрий Карасев.

«В каждом важном событии в жизни нашего города роль депутатов очень хорошо просматривается. Я благодарю вас, коллеги, за инициативность, настойчивость и человеческое участие в решении насущных вопросов норильчан. Я вижу, как активно вы ведёте работу с людьми. Приезжая сюда и проводя приём горожан по личным вопросам, я слышу от них подтверждение эффективности вашей работы», - прокомментировал отчёт о работе 5-го созыва Норильского горсовета заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Свиридов.