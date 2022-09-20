Депутатский корпус Норильска шестого созыва официально приступил к работе

Напомним, в городском Совете работают пять постоянных комиссий: по бюджету и собственности, по городскому хозяйству, по социальной политике, по законности и местному самоуправлению и мандатная (счётная).

По традиции, первое заседание парламентариев проводит старший по возрасту депутат, каковым в новом созыве является Виктор Цюпко. «Хочу отметить, что в горсовет впервые избраны норильчане моложе 30 лет. Надеюсь, они проявят себя как грамотные специалисты в работе нового, шестого созыва Норильского городского Совета депутатов. А мы на правах старших и более опытных в политических делах товарищей будем им помогать. Также добавлю, что состав депутатского корпуса обновился более чем наполовину, а по гендерному составу у нас практически равенство», — отметил он.

Несмотря на значительное обновление представительного органа Норильска, сенсации не произошло: персональный состав ключевых постов кардинально не изменился.

На должность председателя горсовета была предложена одна кандидатура – действующего спикера Александра Пестрякова. Депутаты единогласно поддержали это предложение. Александр Пестряков поблагодарил коллег за оказанное доверие и добавил, что сейчас, в период серьёзных для города перемен, необходимо сохранить наработки, усилив команду профессионалов новыми парламентариями.

«На должность своего заместителя и одновременно председателя депутатской комиссии по бюджету и собственности я предлагаю кандидатуру Виктора Владимировича Цюпко. Считаю, что это именно тот человек, чей опыт поможет сохранить и приумножить достигнутые нами успехи. Работая уже четвёртый созыв, с 2007 года, Виктор Владимирович выстроил чёткие и эффективные коммуникации и с городской администрацией, и с «Норникелем», и со всеми другими организациями, работающими на территории», — обратился к депутатам Александр Пестряков.

Народные избранники единогласно одобрили выдвинутое предложение. Также единогласно были утверждены кандидатуры председателей ещё двух комиссий горсовета: Роман Сербин возглавил комиссию по городскому хозяйству, которой он руководит с 2021 года, Лариса Непляхович, с 2019 года возглавлявшая комиссию по социальной политике, переизбрана на этот пост в новом созыве депутатского корпуса.

Что касается должности председателя парламентской комиссии Норильска по законности и местному самоуправлению, то здесь перемены были неизбежны: возглавлявший этот коллегиальный орган Леонид Соломаха прекратил депутатскую деятельность и в шестой созыв горсовета не избирался. На этот пост была предложена одна кандидатура, одобренная всеми депутатами: председателем избран Виктор Таскин, с 2009 года возглавляющий фонд содействия в обеспечении безопасности населения «Безопасный город».

Председателем мандатной (счётной) комиссии, в чьём ведении, в том числе находятся вопросы депутатской этики, парламентарии также единогласно избрали Дмитрия Дуброва.

Напомним, что 32 из 35 депутатов работают не неосвобождённой основе, то есть, на общественных началах, и на сессии были определены персональные составы всех депутатских комиссий.

«Итак, мы приняли необходимые решения, чтобы приступить к полноценной работе. Проговорили основные аспекты предстоящей деятельности, определили, кто в какой комиссии будет работать. Понятно, что на протяжении созыва составы комиссий могут меняться, возможно, произойдут перемены и в персональном составе Совета. С завтрашнего дня мы начнём готовиться к октябрьской сессии, она уже будет рабочей, нам предстоит принимать важные для города решения. Параллельно с этим будет продолжаться совместная работа с администрацией города по корректировке бюджета на текущий год и формированию бюджета Норильска на ближайшие три года», — резюмировал итоги установочной сессии председатель городского Совета Норильска шестого созыва Александр Пестряков.

Добавим, что в новый созыв избраны 35 представителей шести политических объединений: 28 парламентариев от партии «Единая Россия», трое – от партии ЛДПР, по одному мандату получили партии КПРФ, «Справедливая Россия – За Правду», «Зелёные» и «Новые люди».

Персональный состав 6 созыва городского Совета Норильска:

1.Балакшина Ольга Павловна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 5); 2.Белкин Павел Александрович («Единая Россия», избран по единому округу по списку политической партии); 3.Блинова Светлана Павловна (ЛДПР, избрана прямым голосованием по округу № 4); 4.Воронов Андрей Владимирович («Единая Россия», избран по единому округу по списку политической партии); 5.Горбунов Константин Олегович («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 3); 6.Диль Иван Андреевич (ЛДПР, избран по единому округу по списку политической партии); 7.Дубров Дмитрий Владимирович («Справедливая Россия – За правду», избран по единому округу по списку политической партии); 8.Ерохина Эдилия Эдуардовна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 2); 9.Завгородний Владислав Игоревич («Единая Россия», избран по единому округу по списку политической партии); 10.Зенина Светлана Владимировна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 4); 11.Каминский Денис Сергеевич («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 3); 12.Кармановская Наталья Владимировна («Зелёные», избрана по единому округу по списку политической партии); 13.Ковалева Елена Николаевна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 6); 14.Костин Олег Георгиевич («Единая Россия», избран по единому округу по списку политической партии); 15.Кочеткова Татьяна Борисовна («Единая Россия», избрана по единому округу по списку политической партии); 16.Лягин Алексей Юрьевич («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 6); 17.Миронов Максим Николаевич («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 1); 18.Непляхович Лариса Анатольевна («Единая Россия», избрана по единому округу по списку политической партии); 19.Оробинская Надежда Григорьевна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 6); 20.Пестряков Александр Александрович («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 1); 21.Петухова Жанна Геннадьевна («Новые люди», избрана по единому округу по списку политической партии); 22.Седова Светлана Владимировна (КПРФ, избрана по единому округу по списку политической партии в связи с отказом от мандата Родиковой Е.С.); 23.Сабанина Лариса Михайловна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 2); 24.Савичева Анастасия Олеговна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 7); 25.Семизоров Павел Викторович (ЛДПР, избран по единому округу по списку политической партии); 26.Сербин Роман Олегович («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 3); 27.Скорик Татьяна Васильевна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 7); 28.Стеблянко Наталья Владимировна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 1); 29.Стефанишин Алексей Анатольевич («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 5); 30.Таскин Виктор Яковлевич («Единая Россия», избран по единому округу по списку политической партии); 31.Туманова Елена Петровна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 7); 32.Фролочкин Владимир Александрович («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 2); 33.Цюпко Виктор Владимирович («Единая Россия», избран по единому округу по списку политической партии); 34.Шабурин Валерий Владимирович («Единая Россия», избран прямым голосованием по округу № 4); 35.Шпетная Нина Михайловна («Единая Россия», избрана прямым голосованием по округу № 5).

Ранее в местном парламенте были представлены четыре политические партии. Впервые к ним добавились «Новые люди». После длительного (со времени второго созыва) перерыва в горсовет вернулась партия КПРФ.