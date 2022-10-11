Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан

На вопросы норильчан ответят депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Захаринский и представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по городу Норильску, депутат Норильского городского Совета Нина Шпетная.

Личный приём граждан пройдёт 12 октября в Кайеркане. Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.