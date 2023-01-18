Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан
Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан
Ответят на вопросы горожан заместитель председателя комитета по образованию и культуре краевого Законодательного Собрания Ирина Субочева, а также председатель комиссии по социальной политике Норильского городского Совета депутатов Лариса Непляхович.
Приём пройдёт 23 января и только по предварительной записи, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефону 42-38-19.