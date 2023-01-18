МАУ ИЦ «Норильские новости»

Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан

Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан

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Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан

Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан

Ответят на вопросы горожан заместитель председателя комитета по образованию и культуре краевого Законодательного Собрания Ирина Субочева, а также председатель комиссии по социальной политике Норильского городского Совета депутатов Лариса Непляхович.

Приём пройдёт 23 января и только по предварительной записи, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефону 42-38-19.

18 января в 13:52 460
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