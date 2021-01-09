Депутаты краевого парламента глубоко соболезнуют родным и близким погибших под Норильском

«Это страшная трагедия, в результате которой погибли жители Норильска и их маленький ребёнок. От имени всех краевых парламентариев выражаю родным и близким погибших искренние соболезнования, - сказал Дмитрий Свиридов. – Законодательное собрание обязательно окажет всемерную поддержку пострадавшему и родственникам погибших. Верю, что наши медики смогут спасти жизнь мальчика.

Отдельно хочу сказать слова благодарности спасателям и жителям Норильска за мужество и человечность. В условиях тридцатиградусного мороза и суровой полярной ночи более 300 человек прибыли на место схода лавины и сделали все, чтобы спасти людей. Норильчане вновь подтвердили высокое звание северян, людей, готовых любой ценой, в самых сложных условиях прийти на выручку ближнему и сделать всё возможное и невозможное», – заявил председатель краевого парламента.