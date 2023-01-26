Депутаты городского Совета и представители социально ориентированных организаций города ответят на вопросы норильчан

Горожане смогут получить ответы на вопросы в социальной сфере: здравоохранение, социальная защита, пенсионное обеспечение и другие.

30 января приём проведут депутат горсовета Светлана Зенина и директор Фонда социальной защиты населения и развития Норильского промышленного района Сергей Сурмай.

31 января на вопросы норильчан ответят депутаты Норильского горсовета Валерий Шабурин и Владимир Фролочкин.

1 февраля норильчан примет председатель комиссии по социальной политике Норильского городского Совета депутатов Лариса Непляхович.

2 февраля председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Норильска Роман Сербин проконсультирует жителей по проблемам жилищно-коммунального и городского хозяйства.

3 февраля заключительный приём проведёт представитель уполномоченного по правам ребёнка, депутат Норильского горсовета Татьяна Кочеткова.

Приёмы осуществляются только по предварительной записи.

Получить дополнительную консультацию и записаться на приём можно по телефону 42-38-19.