Депутаты городского Совета и представители социально ориентированных организаций города ответят на вопросы норильчан
Депутаты городского Совета и представители социально ориентированных организаций города ответят на вопросы норильчан
Приём граждан пройдёт с 30 января по 3 февраля в местной общественной приёмной партии «Единая Россия».
Горожане смогут получить ответы на вопросы в социальной сфере: здравоохранение, социальная защита, пенсионное обеспечение и другие.
30 января приём проведут депутат горсовета Светлана Зенина и директор Фонда социальной защиты населения и развития Норильского промышленного района Сергей Сурмай.
31 января на вопросы норильчан ответят депутаты Норильского горсовета Валерий Шабурин и Владимир Фролочкин.
1 февраля норильчан примет председатель комиссии по социальной политике Норильского городского Совета депутатов Лариса Непляхович.
2 февраля председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Норильска Роман Сербин проконсультирует жителей по проблемам жилищно-коммунального и городского хозяйства.
3 февраля заключительный приём проведёт представитель уполномоченного по правам ребёнка, депутат Норильского горсовета Татьяна Кочеткова.
Приёмы осуществляются только по предварительной записи.
Получить дополнительную консультацию и записаться на приём можно по телефону 42-38-19.