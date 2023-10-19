Депутаты горсовета Норильска обсудили изменения действующих мер социальной поддержки норильчан

В частности, необходимо учесть расходы по отрасли «Молодёжная политика», связанные с организацией выезда норильчан, включённых в состав делегаций от нашего города, — до настоящего времени это не было предусмотрено действующим решением. Предлагается установить предельную стоимость авиаперелёта экономклассом до 50 тысяч рублей; суточных — до 250 рублей; расходов по найму жилого помещения на территории РФ — до 2500 рублей за каждые сутки и до 3700 рублей за каждые сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге. Добавим, что на эти цели в бюджете 2023 года предусмотрено более 1,1 млн рублей.

Указанные изменения на сегодняшнем заседании комиссии по социальной политике были согласованы и рекомендованы для утверждения депутатским корпусом на сессии местного парламента.