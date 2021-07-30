Депутаты Госдумы и краевого Заксобрания встретились с командой Агентства развития Норильска

Большой гордостью для города директор агентства считает открывшийся в Норильске центр цифрового образования для детей «IT-Куб». На сегодняшний день в нём на бесплатной основе обучаются 400 школьников.

А в прошлом году, когда ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19, ударили по бизнесу, АРН совместно с компанией «Норникель» оказывали поддержку предпринимателям Норильска — они помогли компенсировать 50% затрат, понесённых на доставку грузов. Такой вариант социальной поддержки по достоинству оценило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. И сейчас в правительстве рассматривается возможность внедрения такой меры для предпринимателей, ведущих деятельность на всей территории российской Арктики. Среди других инструментов поддержки местного предпринимательства — бесплатные бухгалтерские и юридические услуги консалтинговой фирмы, обучение и помощь в переводе бизнеса в онлайн-пространство; совместное с «Норникелем» обеспечение предпринимателей средствами индивидуальной защиты. Ярослав Нилов, председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, отметил, что благодаря поддержке АРН потери для бизнесменов Норильска оказались минимальными, по сравнению с другими городами страны.

Ещё один масштабный проект, в котором принимает участие АРН — это реновация Норильска. Согласно четырёхстороннему соглашению, подписанному в феврале 2021 года, объём совместного финансирования программы составит 120 млрд рублей и ещё 150 млрд до 2035 года дополнительно выделит «Норникель».

Ярослав Нилов высоко оценил взаимодействие сторон:

«Сам факт работы Агентства развития Норильска — достойный пример того, как можно заниматься развитием различных программ в рамках муниципалитета, используя лучшие наработки и практики, привлекать международных и федеральных специалистов, чтобы развивать город, экономику, бизнес».

Также Максим Миронов рассказал о развитии туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Арктический». Сегодня АРН работает над мастер-планом. Стратегический документ станет основой для формирования долгосрочной программы развития туризма и изменения профильной нормативной базы, консолидирует интересы всех сторон, занятых в отрасли. За два с половиной года Таймыр стал доступнее в плане туризма, и уже сегодня наблюдается повышенный спрос со стороны путешественников. Благодаря агентству восемь коллективных средств размещения бесплатно прошли обязательную классификацию, а на территории кластера появилось 30 аккредитованных гидов и экскурсоводов. 11 предпринимателей в сфере туризма при помощи специалистов АРН оформили заявки на участие в грантовой программе Ростуризма, семеро из них стали победителями. Общая сумма грантовых средств, которые будут направлены на реализацию проектов туркластера, — более 17 млн рублей.

«У Красноярского края и у Норильска, окружённого природными красотами, большой потенциал, и его надо развивать, — сказал Ярослав Нилов. — Сюда должны ехать туристы. Должны развиваться новые туристические проекты, которые будут привлекать гостей не только из разных регионов России, но и из других стран».

В заключение встречи депутаты отметили, что АРН может рассчитывать на поддержку Госдумы.